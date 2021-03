Japanse miljardair zoekt compagnons voor maanvlucht

De techondernemer Yusaku Maezawa wordt in 2023 de eerste maantoerist. Acht uitverkorenen mogen gratis meevliegen met de Starship-raket van SpaceX.

Zin in een zesdaagse trip naar de maan (zonder er te landen)? De Japanner Yusaku Maezawa alias MZ verwacht voor 14 maart uw kandidatuur .

De oprichter van de online retailer Zozotown plande in 2023 artiesten mee te nemen, maar inmiddels is elke 'creatieveling' welkom om mee te dingen naar een van de acht zitjes in Starship-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.