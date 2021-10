Jeff Bezos wil bedrijvenpark in de ruimte bouwen

Het is de bedoeling het ruimtestation nog in de tweede helft van dit decennium in een baan om de aarde te brengen. Dat lijkt een titanenwerk, want Blue Origin heeft voorlopig alleen ervaring met 'suborbitale' trips. Dat betekent dat het ruimtetuig de ruimte bereikt, maar vervolgens terugkeert naar de aarde, voordat het een baan rond de aarde heeft voltooid. Het commerciële ruimtestation dat Bezos voor ogen heeft, beweegt daarentegen permanent in een baan rond de aarde.