Kanaal-oversteek Raketman valt in het water

De 'Green Goblin' Franky Zapata is er met zijn vliegende surfplank niet in geslaagd het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over te steken.

Franky Zapata, een 40-jarige Fransman uit Marseille, wou gisteren in 20 minuten met een door hemzelf ontwikkelde flyboard, een plank met straalmotoren, het Kanaal oversteken. En dat precies 110 jaar nadat zijn landgenoot Louis Blériot als eerste in een vliegtuig de zee-engte had overbrugd in 37 minuten.

Maar zijn plannen vielen letterlijk in het water. De ‘raketman’ raakte naar verluidt een op een boot gemonteerd platform, waar hij moest bijtanken en kwam in het zeewater terecht. Het was een zware domper voor de voormalige jetskikampioen die op de Franse nationale feestdag voor sensatie had gezorgd door als een ‘vliegende soldaat’ over de Champs-Elysées te zweven.

Zapata wist dat het moeilijk zou worden. Zijn flyboard wordt aangedreven met kerosine, die in een tank op zijn rug is opgeslagen. De hoeveelheid is beperkt en met de bewezen maximumsnelheid van 140 tot 190 kilometer per uur houdt zijn vliegend bord het amper zes minuten uit. Dat betekent dat hij onderweg moest tanken - en dat was geen sinecure.

Drukste zeevaartroute

De luchtvaartautoriteiten gaven groen licht, maar de maritieme toezichthouders deden moeilijk over het bevoorradingsschip op een van ’s werelds drukste zeevaartroutes. Daardoor waren de geplande twee tankbeurten tot één herleid. Zapata raamde zijn slaagkans op 30 procent.

Helemaal revolutionair is de flyboard van de Fransman niet. Diverse uitvinders gingen hem al voor. Ze inspireerden zich op de hoverboard, het fictieve vliegende platform dat bekendheid kreeg door de sciencefictionfilm ‘Back to the Future II’ uit 1989, waarin hoofdpersoon Marty McFly vliegt op een skateboard zonder wieltjes. En Zapata's machine doet ook sterk denken aan dat van the Green Goblin, de groene nemesis van comic-superheld Spiderman in de gelijknamige franchise.

Zapata begon in 2016 met de productie van het apparaat. In 1998 richtte hij Zapata Industries op, waarmee hij eerst jetskionderdelen produceerde. Zijn eerste zwevend bord, dat kon opstijgen door krachtig water naar beneden uit te spuwen, lanceerde hij in 2012 en maakte hij grotendeels in zijn garage.

In de zomer van 2016 werd de verkoop aangekondigd van Zapata’s bedrijf voor 15 miljoen dollar aan Implant Sciences, een militaire toeleverancier uit de Verenigde Staten. Maar vijf maanden later werd die weer afgeblazen. Geruchten deden de ronde dat de Franse overheid er een stokje had voor gestoken.

Subsidie van Franse leger

In 2017 gaf het Franse ministerie van Defensie hem een subsidie van 1,3 miljoen euro om zijn machine te verfijnen. De meningen over het militaire nut bleven echter verdeeld. Deels omdat de prestaties amper opwegen tegen de kostprijs van de flyboard - zo’n kwart miljoen euro - maar ook omdat het tuig met zijn explosieve kerosine een al te makkelijk doelwit zou zijn.

Zapata trekt er zich niets van aan. Begin deze eeuw was hij een gelauwerde jetskiracer. Met die waterbolide, die hij eigenhandig pimpte, werd hij Europees en wereldkampioen. Hij zag een gat in de markt en werd in geen tijd een van de toonaangevende jetskibouwers in het wereldje.