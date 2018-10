Kink in de kabel voor overname Asco

De Europese Commissie heeft vragen rond de verkoop van de Belgische specialist in vliegtuigonderdelen aan het Amerikaanse Spirit. Die trekt het aanmeldingsdossier daarom tijdelijk in.

Begin mei verkocht de familie Boas haar bedrijf gespecialiseerd in vliegtuigonderdelen aan sectorgenoot Spirit Aerosystems . De Amerikanen telden 650 miljoen dollar (572 miljoen euro) in cash neer voor het Belgische bedrijf. Asco is een van de drie grote Belgische toeleveranciers aan de luchtvaartindustrie, samen met Sonaca en Sabca.

Zoals bij tal van andere omvangrijke overnames, werd de deal aangemeld bij de Europese Commissie. Maar de Europese mededingingsexperts hebben bedenkingen bij de deal. Ze willen dat Spirit vragen beantwoordt over de transactie. Waarover struikelt de Commissie? Wil ze eventueel voorwaarden opleggen aan de Amerikaanse overnemer? Dat is voorlopig koffiedik kijken.

Intrekking

De Amerikaanse groep beslist alvast het zekere voor het onzekere te nemen en trekt zijn dossier bij de Commissie voorlopig in. De deal zal 'tijdig' (in a timely manner) opnieuw worden aangemeld. Volgens het persagentschap Reuters werd de deadline voor het dossier verschoven tot 7 november, na toegevingen van de betrokken bedrijven.

Spirit Aerospace vertrouwt erop dat de deal ondanks deze onverwachte wending afgerond zal kunnen worden. Bij de Amerikaanse groep is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

F-35

Asco heeft een stevige positie in het ontwerpen en produceren van hardmetalen onderdelen voor vliegtuigen zoals 'slats en flaps' (verliesboorden) en is aanwezig in bijna alle belangrijke programma’s voor grote burgervliegtuigen (Dassault, Embraer, Bombardier, Boeing, Airbus…). Daarnaast levert Asco al jaren onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed Martin en is ze betrokken bij de drie consortia die in concurrentie staan voor de levering van gevechtsvliegtuigen aan het Belgische leger.

Asco surft mee op de groei in de luchtvaartsector en de vele megabestellingen van ’s werelds grootste luchtvaartbouwers. De familiale groep kende in 2016 een boerenjaar met een omzet van 403 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 68 miljoen. Maar vorig jaar daalden de resultaten door de vertraging van bepaalde luchtvaartprogramma's - onder meer de Airbus A380 - en het stopzetten van onrendabele contracten. De omzet slonk naar 375 miljoen euro en de ebitda naar 61 miljoen.