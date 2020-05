Lancering SpaceX-raket uitgesteld

De Crew Dragon van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat nog niet de ruimte in. De capsule, die met een Falcon 9-raket van SpaceX om 22u33 onze tijd zou gelanceerd worden, zou met twee astronauten aan boord vertrekken richting het internationale ruimtestation ISS. Maar het weer rond de ruimtebasis Cape Canaveral is te slecht. De kans op bliksem is te groot en dat maakt het te gevaarlijk om op te stijgen.