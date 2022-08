Lift-off in Florida: NASA lanceert testvlucht naar de maan

Met zijn onbemande ruimtemissie Artemis I zet de ruimtevaartadministratie NASA maandagnamiddag een eerste stap in het Artemisprogramma dat tegen 2025 opnieuw mensen naar de maan moet brengen. De raket vertrekt vanaf Cape Canaveral, zal rond de maan cirkelen en 42 dagen later terugkeren naar de aarde.

Zweethandjes en schietgebedjes in Florida: als de weersomstandigheden gunstig blijven en geen technische problemen opduiken, begint om 14.33 uur Belgische tijd de ruimtemissie Artemis I. Het is de eerste stap in het ambitieuze maanprogramma van de Amerikaanse ruimtevaartadministratie NASA om tegen 2025 de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur naar de maan te brengen. Het verklaart de naam Artemis. Dat is de tweelingzus van de Griekse god Apollo, naar wie het eerdere Apolloprogramma werd vernoemd.