Machtigste vrouw ter wereld slijt haar F-35 ook in België

M/V van de week | Marillyn Hewson

Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ze CEO van Lockheed Martin werd. Marillyn Hewson ging er in 2012 van uit dat haar promotie tot operationeel directeur van de Amerikaanse defensiegigant haar laatste zou zijn. Maar toen de man die wél CEO moest worden - Chris Kubasik - wegens een ongepaste relatie met een ondergeschikte aan de deur werd gezet, schoof Hewson meteen door naar de troon. Het is een benoeming die Lockheed Martin zich nog niet beklaagd heeft.

Sinds Hewson er in 2013 de teugels overnam, rijdt het bedrijf een indrukwekkend parcours. Lockheed Martin groeide de voorbije jaren uit tot de grootste toeleverancier van het Pentagon, een positie die zeker onder de lustig aan defensie spenderende regering-Trump aardig oplevert. Lockheed Martin boekte vorig jaar een winst van 2 miljard dollar op 51 miljard dollar omzet. Toen Hewson het roer overnam, bedroeg de omzet 45 miljard dollar. Beleggers beloonden die prestatie met een verschroeiende rit op Wall Street. Onder Hewson verdubbelde de beurswaarde van de defensiegroep tot net geen 100 miljard dollar.

One company woman. Marillyn Hewson begon haar professionele carrière bij het ministerie van Arbeid, maar koos al snel voor een job bij Lockheed Martin. Met een diploma van burgerlijk ingenieur en economie verkende ze de voorbije dertig jaar zowat elke uithoek van het defensiebedrijf. De job van CEO is haar 20ste bij Lockheed Martin. Moeder. Hewsons grootste inspiratie is naar eigen zeggen haar moeder, die al vroeg alleen kwam te staan met vijf kinderen. ‘De weerbaarheid van mijn moeder leerde me alles wat ik moest weten over leiderschap’, zei ze daar later over. Hewson heeft twee zonen. Haar echtgenoot, die ze leerde kennen aan de universiteit, bleef thuis bij de kinderen terwijl zij carrière maakte. Macht. Het zakenblad Forbes zette Hewson dit jaar op 1 in zijn jaarlijkse ranglijst van machtigste vrouwen ter wereld. Het blad prees hoe ze Lockheed Martin via de focus op wetenschap en innovatie onmisbaar wist te maken in de wedloop naar de wapens van morgen. Trump. Lockheed Martin vaart welbij het beleid van Donald Trump, diede defensie-uitgaven opschroefde. Hewson behandelt de volatiele president dan ook met fluwelen handschoenen. Ze was een van de weinige ondernemers die zich positief uitlieten over de importheffingen, Trumps omstreden commerciële stokpaardje.

Het is een prestatie waar ze dit jaar uitgebreid voor gefêteerd werd. Het vakblad Chief Executive Magazine bombardeerde - pun intended - haar tot CEO van het jaar. Het zakenblad Fortune zette haar op 1 in de ranglijst van machtigste vrouwen ter wereld. Fortune loofde specifiek de manier waarop ze Lockheed Martin positioneerde om maximaal te kunnen profiteren van de stijgende vraag naar ultramoderne wapens nu de militaire capaciteiten van Rusland en China er met rasse schreden op vooruitgaan. Of hoe geopolitieke hoogspanning niet iedereen slecht uitkomt.

Voor dit jaar verwacht Lockheed Martin opnieuw een omzetgroei, iets waar ook ons land zal toe bijdragen. Deze week hakte de regering de knoop door in het al lang aanslepende dossier over de vervanger van de Belgische F-16’s. Zoals verwacht werd dat de F-35, het paradepaardje van Lockheed Martin, het gevechtsvliegtuig waar ook het Amerikaanse leger bij het bedrijf voor aanklopt, en wel voor veel grotere bestellingen.

Van iemand die leeft bij de gratie van het Pentagon, hoef je geen striemende kritiek te verwachten op de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. Integendeel: Hewson doet haar uiterste best om op een goed blaadje te staan bij president Donald Trump. In interviews prijst ze graag zijn engagement en zakelijke instincten. En toen Trump zijn fel gecontesteerde importheffingen bekendmaakte, was Hewson een van de weinige zakenmensen die daar openlijk hun steun voor wilden uitspreken. Dat Trump haar toen het podium op riep onder de naam ‘Marillyn Lockheed’, incasseerde ze met uitgestreken gezicht.

Hewson mag dan poeslief zijn voor het huidige bewind, tegelijk is ze slim genoeg om niet al haar eieren in een mand te leggen. Ze verspreidt haar politieke giften mooi tussen Republikeinen en Democraten. Als Trump straks niet aan een tweede termijn mag beginnen, verwacht niemand dat haar bedrijf daar plots zal onder lijden.

De 64-jarige CEO lijkt in de wieg gelegd voor een carrière in defensie. Haar vader werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog op de luchtmachtbasis van Fort Riley in de staat Kansas, pal in het midden van de VS. Daar ontmoette hij ook haar moeder, die er terechtkwam nadat ze zich vrijwillig bij het leger had aangemeld en via het Women’s Army Corps in Kansas belandde om er gewonde soldaten te verzorgen. Samen kreeg het echtpaar vijf kinderen.

Lang duurde het familiaal geluk niet. Hewson verloor haar vader op jonge leeftijd aan een hartaanval. Met vijf kinderen - leeftijden vijf tot vijftien - moest Hewsons moeder er twee jobs op nahouden om de eindjes aan elkaar te knopen. Daardoor belandde er al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid bij de kinderen, schreef Hewson ooit in een bijdrage voor de website Politico. ‘Ik was verantwoordelijk voor de inkopen. Dan kreeg ik vijf dollar mee, en een lijstje waar voor zeven dollar aan boodschappen op stond. ‘Ik vertrouw erop dat je de juiste keuzes zal maken’, zei mijn moeder dan. Die verantwoordelijkheid maakte ons sterker, wijzer en zelfredzaam. De weerbaarheid van mijn moeder in die periode heeft me alles geleerd wat ik ooit moest weten over leiderschap.’