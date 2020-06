Michel Hofman nieuwe stafchef leger

De nummer twee van het leger, driesterrengeneraal Michel Hofman, wordt de nieuwe Chef Defensie (CHOD). Dat besliste de ministerraad, vernam De Tijd.

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) stelt straks de nieuwe stafchef van het leger voor in de Kamercommissie Defensie. De ministerraad koos voor de topkandidaat, Michel Hofman. Hij volgt eerstdaags Marc Compernol op, die met pensioen gaat.

Als gewezen chef van de marine stond hij met stip genoteerd, 'omdat het nu aan de marine is', klinkt het. Compernol stond aan het hoofd van de landmacht, zijn voorganger was de gewezen baas van de luchtmacht. Bovendien is het een ongeschreven regel dat Nederlandstaligen en Franstaligen om beurten de leiding krijgen over het leger. Hofman, die in West-Vlaanderen woont, was de enige Franstalige kandidaat. 'Hij spreekt beter West-Vlaams dan de West-Vlamingen zelf', klinkt het in legerkringen.

Moeilijke taak

Hofman staat voor een moeilijke taak. Er is geïnvesteerd in nieuw legermateriaal, maar het leger heeft dringend nood aan bijkomende middelen. Dat is nodig om het nieuw aangekochte materiaal in te zetten. Het leger moet ook een inspanning doen om voldoende mensen met de juiste profielen te rekruteren. Dat geïnvesteerd moet worden in het personeel, was de nagel waarop Compernol de jongste jaren almaar klopte.