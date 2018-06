NASA wil ISS commercialiseren

De Amerikaanse overheid stopt met de financiering van het ISS. Ze zoekt bedrijven om het ruimtestation over te nemen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA praat met verschillende internationale bedrijven om een consortium te vormen dat het International Space Station (ISS) wil overnemen om het uit te baten als een commercieel ruimtelaboratorium. Dat zegt de nieuwbakken NASA-baas Jim Bridenstine.

Ik heb al met veel grote bedrijven gepraat die geïnteresseerd zijn om mee te doen in een consortium Jim Bridenstine Baas NASA

'Er zijn mensen die het commerciële management van het ISS op zich kunnen nemen', aldus Bridenstine. 'Ik heb al met veel grote bedrijven gepraat die geïnteresseerd zijn om mee te doen in een consortium.' Hij weigerde namen te noemen.

Het Witte Huis maakte eerder dit jaar bekend dat de rechtstreekse overheidsfinanciering van het ruimtestation per direct in 2025 zou stoppen. In afwachting daarvan moet er een overgangsplan komen om het ISS over te laten aan de privésector.

Schermvullende weergave Nieuwbakken NASA-baas Jim Bridenstine voert gesprekken met internationale bedrijven om via consortium het ISS te commercialiseren. ©AFP

Er ontstond een verhitte discussie over de zaak, want sommige parlementsleden verzetten zich hevig tegen de plannen. De voormalige Republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz zei dat de beslissing om de subsidiëring te stoppen het werk was van 'domkoppen' bij het Office of Management and Budget, de Amerikaanse begrotingswaakhond.

Vier miljard

Het plan van de Amerikaanse overheid sprak nog niet in detail over de commercialisering van het ISS. 'We vragen de commerciële sector een marktanalyse te doen en een businessplan op te stellen', zei het Witte Huis.

Het was toen ook nog niet bekend wie de uitbating van het ISS op zich wil nemen. Die kost de NASA elk jaar drie tot vier miljard dollar en is in handen van een internationaal samenwerkingsverband tussen de VS, Rusland, Japan, Canada en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Het ISS zal inherent altijd een internationaal construct zijn dat de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid en multinationale samenwerking vraagt Frank Slazer Aerospace Industries Association

Het internationale karakter van het ISS maakt de zaak moeilijk, zegt Frank Slazer van de Aerospace Industries Association. 'Het wordt moeilijk om het ISS om te vormen tot een echt commerciële operatie omwille van de internationale akkoorden waarbij de VS betrokken zijn', aldus Slazer. 'Het ISS zal altijd een internationale constructie zijn die de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid en multinationale samenwerking vraagt.'