Nederlandse student vliegt met Jeff Bezos naar ruimte

Met Oliver Daemen is het vierkoppige gezelschap voor de dinsdag geplande ruimtevlucht van Blue Origin - het ruimtebedrijf van Amazon-stichter Jeff Bezos - compleet. Voor de Tilburgse student komt de trip als een verrassing, want eigenlijk was het zitje voorbehouden voor een anonieme koper die 28 miljoen dollar neertelde.