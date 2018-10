Ook Proximus en universiteiten kunnen wel varen bij F-35-deal

Het economische manna van de grote defensiedeals van deze regering is niet min. De mogelijke return van de contracten bedraagt op zijn minst 4,7 miljard euro. De bulk is voor de F-35.

België trekt veel geld uit om zijn militair materieel deels te moderniseren. Er wordt niet alleen 4 miljard geïnvesteerd in 34 F-35-straaljagers, de regering legt ook 1,6 miljard euro op tafel om gepantserde legervoertuigen te kopen en 226 miljoen voor vier superdrones. En dan moet het contract voor nieuwe fregatten en mijnenjagers nog volgen.

De peperdure rekening wordt verguld door de economische return, zeg maar de contracten die de leveranciers ter compensatie naar Belgische bedrijven en instellingen laten vloeien. Al heeft de sector het liever niet meer over compensaties sinds Europa dat mechanisme strak aan banden legde.

Zoals in het zakenleven mag je pas victorie kraaien bij getekende contracten. Marc Lambotte CEO Agoria

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) becijfert de return voor de reeds toegewezen orders op 4,68 miljard euro, zonder de fregatten en de mijnenjagers dus. En zonder de jaarlijkse 60 miljoen voor het onderhoud van de voertuigen vanaf 2025. Het leeuwendeel, 3,69 miljard euro, is voor de F-35’s van het Amerikaanse Lockheed Martin.

Marc Lambotte, de gedelegeerd bestuurder van de beroepsfederatie Agoria, reageert positief op de mogelijke F-35-return. Maar hij waarschuwt ook. ‘Zoals in het zakenleven mag je pas victorie kraaien bij getekende contracten. Nu gaat het nog maar om beloften. Al is er geen reden om aan te nemen dat die niet zullen worden gehonoreerd. We moeten met zijn allen aan de kar duwen zodat de intenties contracten worden. Als we uiteindelijk 3,69 miljard halen, zal dat mooi zijn.’

In dat geval zal de aankoopfactuur ongeveer terugverdiend zijn. Zoals bij de F-16. ‘Gedetailleerde studies zijn er niet, maar iedereen is het erover eens dat de return daar meer dan 100 procent van het aankoopbedrag bedraagt. De situatie is wel anders, onder meer omdat België in de ontwikkeling van de F-16 stapte, wat niet het geval is voor de F-35’, zegt Lambotte.

mogelijke winnaars Op de lijst van mogelijke gegadigden van Lockheed Martin voor de F-35 staan onder meer deze Vlaamse partijen: 3D Systems Asco BMT Additive BMT Aerospace Esterline Belgium Ignition! Imec Inno.com KU Leuven Luciad OIP Sensors Prodata Systems Raytech Sabca Limburg Sabena Aerospace UGent Von Karman Institute Enkele belangrijke Brusselse en Waalse gesprekspartners zijn: FN Herstal Proximus Sabca Haren en Gosselies Safran Aero Boosters Solvay Sonaca ULB VUB

Agoria en federaties zoals de Flemish Aerospace Group en het Waalse Skywin gaan samen met de federale overheid opvolgen in welke mate Lockheed Martin zijn F-35beloften nakomt. Dat spraken ze gisteren af tijdens een vergadering. Er komt ook een arbitrageprocedure voor het geval de Amerikanen en hun Belgische gesprekspartners van mening verschillen.

In elk geval komt het na de ondertekening van het contract Lockheed Martin toe om activiteiten door te schuiven naar Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen. De gigant heeft zijn huiswerk alleszins al gemaakt. Hij laat een kaart van België circuleren met daarop de namen van 36 partijen in de drie gewesten (zie inzet) die in aanmerking komen voor contracten. Iets meer dan de helft van de return moet naar Vlaanderen vloeien. Met sommige partijen waren er alleen gesprekken, maar andere konden al voorakkoorden of zelfs harde contracten afsluiten, leert een screening van de lijst.

Lockheed Martin geeft zelfs aan wie voor welke soort opdrachten in het Amerikaanse manna kan delen. Het gaat om vijf domeinen: onderdelen van de vliegtuigen; (sub)systemen; commando, controle en communicatie; training en simulatie; bescherming van informatiesystemen.

De lijst bevat enkele usual suspects die al eerder werden genoemd, zoals de chemiereus Solvay. CEO Jean-Pierre Clamadieu liet zich in 2016 ontvallen dat in elke F-35 voor ruim 1 miljoen dollar aan Solvay-producten zit, zo’n vijftig onderdelen in totaal. Niet alleen lichte composietstukken, maar ook kunststoffen die zeer hoge temperaturen aankunnen.

Ook Asco kan al contracten voorleggen. Het Zaventemse bedrijf rust de supersonische toestellen uit met zeer complexe titaniumonderdelen van de vleugels. Sonaca sloot een voorakkoord voor andere onderdelen en bedrijven als Sabca en ex-Barco-onderdeel Esterline (schermen voor cockpits) komen daar mogelijk ook voor in aanmerking. De laatste drie staan ook op de lijst voor de returns van de pantservoertuigen en de drones, samen met andere ondernemingen zoals de soms omstreden wapenfabrikant FN Herstal, die mogelijk ook een graantje van het vele F-35-geld kan meepikken.

Lockheed Martin is voor het F-35-compensatiedossier deels teruggevallen op de Belgische contacten die het voor andere toestellen heeft. Het kent Sabca goed van het onderhoud van de F-16’s in ons land en andere landen. Met Sabena Aerospace, de ‘garage’ voor de bekende C-130-transporttoestellen, heeft het eveneens al langer een goede relatie. Met de ICT-speler Prodata Systems ging het in zee voor een miljoenencontract voor de netwerkinfrastructuur van de nieuwe NAVO-hoofdzetel in Evere.

Opvallend op de lijst is de aanwezigheid van minder evidente gesprekspartners zoals relatief kleine kmo’s, stijl Raytech uit Brugge (met laser- of 3D-technologie gemaakte componenten). Of Proximus. Het telecombedrijf kan mogelijk contracten winnen voor trainings- en simulatiesystemen en informatiebescherming. Proximus kon gisteren niet meteen details geven.