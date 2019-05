Opnieuw leven in de brouwerij van Grimbergen

Carslberg en Alken-Maes zetten hun schouders onder de opstart van een kleine brouwerij binnen de muren van de abdij van Grimbergen.

In de tweede helft van 2020 gaan de paters van Grimbergen opnieuw brouwsels maken, zoals ze dat deden tot aan de Franse revolutie 200 jaar geleden. De werken in de gebouwen van de Nortertijnenabij moeten in augustus starten, de nodige vergunning is net binnen.

De abdij werkt al vier jaar aan de plannen, legt initiatiefnemer pater Karel Stautemas uit. 'Op de plaats waar ooit de brouwerij heeft gestaan, gaan we de nieuwe brouwerij brengen.'

De microbrouwerij is een gezamenlijk initiatief van de abdij met Carlsberg en Alken-Maes (Heineken). Alken Maes brouwt nu de verschillende Grimbergen-bieren in Alken en heeft de rechten op de verkoop in België. Elders in de wereld verkoopt Carlsberg het bier, dat zij in Frankrijk brouwen. Er zullen vijf tot tien mensen in de nieuwe brouwerij werken. Van de Norbertijnen zal enkel pater Karel er werken. Hij volgt een brouwcursus bij Carlsberg in Kopenhagen.

De brouwerij zal kleine oplages 'limited editions' van Grimbergen brouwen. 'Jaarlijks zullen we rond de 10.000 hectoliter brouwen. Dat is heel weinig en een pak minder dan Westmalle of andere abdij- of trappistbieren', zegt Marc-Antoine Sochon, de brouwmeester van Grimbergen bij Carlsberg.