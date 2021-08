Raad van State steekt stokje voor inhuldiging nieuw onderzoeksschip

Een consortium van twee Franse ondernemingen tekende beroep aan bij de Raad van State omdat het niet in aanmerking kwam om het wetenschapsschip te beheren. Het had in zijn aanbesteding laten optekenen dat het bestek 'bijzonder dure keuzes impliceerde, waardoor het financieel plafond (2,1 miljoen euro voor 140 dagen exploitatie, red.) niet in acht kon genomen worden'.

Het gaat om CNN-MCO, dat actief is in scheepsbeheer en -onderhoud, en Compagnie Maritime Nantaise, een reder en beheerder van schepen. Het consortium stond op de shortlist samen met twee andere kandidaten: de Franse groep Genavir, die de Franse oceanografische vloot beheert, en de Belgische dochteronderneming van de Britse nutsbedrijvengroep Serco, die gespecialiseerd is in het onderhoud van militaire vaartuigen. In de eindsprint werd CNN-MCO wegens onregelmatigheden geëlimineerd. De beoordelingscommissie plaatste Genavir op de eerste plaats.