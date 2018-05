Recticel trots op ruimtestunt

Op de jaarvergadering zette Recticel hun bijdrage aan de Falcon Heavy van SpaceX in de verf. Beleggers kregen geen nieuws over de verkoop van de autotak.

‘Alle zwarte panelen die je ziet zijn gemaakt door Recticel in de VS,’ zei CEO Olivier Chapelle in de kantoren in de Brusselse gemeente Evere. Op de aandeelhoudersvergadering had hij het imposante beeld tussen de slides vol cijfers over het afgelopen boekjaar gestopt. ‘Ons product isoleert de binnenkant van de cabine van geluidsvibraties. Zo blijven satellieten beschermd tijdens het opstijgen.’

‘We werken aan een opvolger hiervan die hydrofoob is, om zo de stukken drijvende te houden wanneer ze in de zee vallen. Hergebruik is een stokpaardje van SpaceX’, ging Chapelle verder.

Bij de testvlucht van een raket wordt doorgaans een blok beton of staal gelanceerd, om het gewicht van een belangrijke payload te simuleren. In dat geval valt er niets te isoleren. Maar SpaceX-CEO Elon Musk doet zijn best om de minst saaie bedrijfsleider ter wereld te zijn, en vuurde liever zijn eigen auto het heelal in. Meteen was dat ook een gedroomde reclamestunt voor het automerk Tesla , zijn andere bedrijf.

De jongensdroom van Musk ging dus in vervulling met behulp van het schuimrubber van Recticel. SpaceX is al sinds 2014 klant bij de Belgen. ‘Het is niet de grootste bijdrage aan onze omzet, maar wel een voorbeeld van hoe we maatwerk leveren aan klanten,’ zei Chapelle trots, ‘Het was egoïstisch geweest om dit plezier niet met jullie te delen.’

SpaceX bevoorraadde al meermaals het internationaal ruimtestation ISS. Het bedrijf neemt ook deel aan de race om toeristen een ruimtereis te laten maken. Daarvoor concurreert het onder meer met Virgin Galactic-boegbeeld Richard Branson en Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Het is niet bekend of de eerste ruimtetoeristen ook beschermd zullen worden door panelen van Recticel, maar Elon Musk weet alvast hoe hij Evere moet bereiken.

Nog op de aandeelhoudersvergadering bleef het management vaag over de verkoop van de automotive-afdeling. Die draagt steeds meer bij aan omzet en winst maar toch wil het bedrijf ervan af. Volgens de CEO zit ‘de voorbereiding’ van de verkoop ‘op schema’. Recticel beseft dat de autosector een zeer cyclische sector is met hele diepe dalen, en wil daarom graag verkopen.