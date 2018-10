'Rekeningen voor Nederlandse aanschaf F-35 vol fouten'

In de rekeningen die het Nederlandse ministerie van Defensie voor de aankoop van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 krijgt, zitten volgens een toezichthouder een 'aanzienlijk aantal fouten'.

Tussen januari 2017 en juni dit jaar zijn 59 fouten ontdekt in de rekeningen voor de F-35 door het Nederlandse ministerie van Defensie. In die periode kreeg Defensie 838 rekeningen voor het gevechtsvliegtuig. Het aantal fouten 'is meer dan je zou mogen verwachten', zegt een woordvoerder van de Rekenkamer.