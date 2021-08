Richard Branson verkoopt voor 300 miljoen dollar aandelen in ruimtevaartbedrijf

De Britse miljardair Richard Branson verkoopt voor de tweede keer in enkele maanden een pakket aandelen van Virgin Galactic, het bedrijf waarmee hij begin deze maand geschiedenis schreef in de commerciële luchtvaartindustrie.

Virgin Galactic is van plan volgend jaar te beginnen met toeristische reizen. Zo voegt Branson ruimtereizen toe aan zijn trackrecord, dat sowieso al erg divers is. Wat ooit begon met een platenlabel is uitgegroeid tot een zeer divers conglomeraat van ruim 400 dochter- en zusterbedrijven die actief zijn in uiteenlopende activiteiten, van cruises en luchtvaart tot bankieren, telecom en gezondheidszorg. Volgens de miljardairsindex van Bloomberg is Bransons fortuin 6,5 miljard dollar waard.