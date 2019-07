Ruimtereisbedrijf van Richard Branson trekt naar de beurs

Binnenkort kunt u beleggen in ruimtereizen. Virgin Galactic, de ruimtetoerismefirma van de Britse magnaat Richard Branson, trekt eind dit jaar naar de beurs.

Virgin Galactic bevestigde dinsdagmiddag de beursplannen, die eerder al uitlekten in de zakenkrant The Wall Street Journal.

Het bedrijf van Richard Branson wil bemande ruimtevluchten aanbieden aan een betalend publiek. De opstart kost handenvol geld en dat wil de Brit niet allemaal zelf financieren. Hij heeft nu investeerders gevonden via Chamath Palihapitiya, een durfkapitalist uit Silicon Valley met een verleden bij Facebook en de internetaanbieder AOL.

Schermvullende weergave De excentrieke ondernemer Richard Branson. ©Wim Kempenaers (WKB)

Diens beursgenoteerde investeringsbedrijf Social Capital Hedosophia investeert bijna 800 miljoen dollar in Virgin Galactic, waarmee het 49 procent van het kapitaal in handen krijgt. De deal waardeert het hele bedrijf op 1,5 miljard dollar.

Geen introductie

Social Capital is een zogenaamd blancochequebedrijf. Die structuur is in Angelsaksische landen courant om bij beleggers geld te verzamelen en daarmee niet-genoteerde bedrijven naar de beurs te loodsen.

Virgin Galactic en Social Capital fuseren, waarbij de notering van Social Capital behouden wordt. Zo kan Virgin Galactic razendsnel naar de beurs en de eerste genoteerde ruimtevaartorganisatie worden. De paperasserij van een beursintroductie is in zo'n scenario niet nodig.

American Dream

Palihapitiya hoest 100 van de bijna 800 miljoen dollar persoonlijk op en wordt voorzitter van het fusiebedrijf. Hij kwam in beeld nadat Branson de gesprekken met een staatsfonds uit Saoedi-Arabië afbrak. De Saoedi's overwogen een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar, maar Branson staakte de gesprekken na de affaire-Khashoggi.

Schermvullende weergave De durfkapitalist Chamath Palihapitiya. ©Bloomberg

Het levensverhaal van Palihapitiya leest als een voorbeeld van de American Dream. De 42-jarige ingenieur is van bescheiden Sri Lankaanse komaf, maar kon zich na passages bij onder andere Facebook, waar hij een van de eerste werknemers was, opwerken tot een de meest prominente techinvesteerders in Silicon Valley.

Hij is onder meer een grote aandeelhouder van het zakelijke communicatieplatform Slack, dat onlangs naar de beurs trok.

De aanstaande voorzitter van Virgin Galactic is van plan zelf een ruimtereis te maken. 'Het is een voorrecht om een alliantie aan te gaan met Sir Richard Branson, een visionair die je maar eens in een generatie aantreft. We zijn ervan overtuigd dat Virgin Galactic lichtjaren voorsprong heeft op de concurrentie. Ik kan niet wachten om mijn eerste reis naar de ruimte te maken en astronaut te worden.'

Een andere bekende naam bij Social Capital is Adam Bain, de voormalige nummer twee van Twitter.

Race onder miljardairs

Branson is in een race verwikkeld met nog twee andere miljardairs - Jef Bezos en Elon Musk - om toeristen naar de ruimte te brengen. Het bedrijf van Amazon-stichter Bezos heet Blue Origin, dat van Tesla-stichter Musk heet SpaceX.

Virgin Galactic, opgericht in 2004, wou in de tweede jaarhelft van 2019 de eerste ruimtetoerismevluchten uitvoeren met de raket SpaceShipTwo, maar het is onduidelijk of die timing nog haalbaar is. De 68-jarige Branson heeft eerder verklaard mee te willen met de eerste vlucht.

179.000 euro Ruimtetoerisme Een ruimtevlucht van 90 minuten kost 200.000 dollar, of omgerekend 179.000 euro.