Rusland wil weg uit het internationaal ruimtestation

Rusland pakt in 2025 mogelijk zijn biezen uit het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het wil een eigen station en verkiest een samenwerking met China in de ruimte.

Moskou zou al te kennen hebben gegeven dat het in 2025 het station mogelijk verlaat. De Russische vicepremier Yoeri Borisov zei op de staatstelevisie dat het verouderende station tot een ramp kan leiden. Hij kondigde een technische inspectie aan, waarna een beslissing volgt. President Vladimir Poetin vergaderde ook al over de kwestie.

Het lijkt erop dat de Russen op een ander paard wedden. Het hoofd van Roscosmos, Dmitry Rogozin, zei dat wordt gewerkt aan de eerste kernmodule van een eigen ruimtestation. Dat zou in 2025 klaar voor lancering zijn. De module, die wordt geassembleerd door het bedrijf Energia, zal minstens 5 miljard dollar kosten, zegt het persbureau Interfax. Volgens Rogozin komen de kosten voor de in­stand­hou­ding van het ISS overeen met die van de bouw van een eigen station. 'We beginnen gesprekken met onze partners', zei de Roscosmos-topman.

Spanningen met het Westen

Waarnemers verwijzen naar de oplopende politieke spanningen met het Westen, wat een impact zou hebben op de samenwerking in de ruimte. Aan de basis liggen de troepenbewegingen in de buurt van Oekraïne en de behandeling van de opposant Alexei Navalny. De Amerikaanse ambassadeur gaat naar Washington voor consultaties, nadat Moskou hem heeft aangespoord tot een tijdelijk vertrek.

Het Russische ruimtestation moet in een hogere baan rond de aarde cirkelen, waarbij het een beter zicht heeft op de poolgebieden. Rusland hoopt daar scheepvaartroutes te ontsluiten nu de ijsmassa's smelten . Ook dat is een gevoelig punt in de relaties met het Westen.

Een Russisch vertrek uit het ISS kan de samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in gevaar brengen, stelt de krant Financial Times. De VS en Rusland lanceerden het station in 1998 en sindsdien bouwden de ESA, Japan en Canada bijkomende modules. Rusland zou bij een vertrek zijn module overdragen aan de partners.