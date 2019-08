Russische robot Fiodor op weg naar ruimtestation ISS

Rusland lanceerde donderdag vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan een humanoïde robot naar het Internationaal Ruimtestation ISS.

De Amerikanen (in 2011) en de Japanners (in 2013) kregen eerder al een mensachtige robot in het ruimtestation, en dus konden de Russen niet achterblijven.

Skybot F-850, bijgenaamd Fiodor, werd in een onbemande Sojoez-capsule met vracht de ruimte in gestuurd en moet zaterdag aan het ISS aankomen. Zijn Engelse naam is Fedor, een letterwoord voor 'Final Experimental Demonstration Object Research'.

'We zijn vertrokken, we zijn vertrokken', riep hij bij de lancering, terwijl hij een kleine Russische vlag in de hand hield. Het zijn dezelfde woorden die de legendarische Joeri Gagarin, de eerste mens in de ruimte, gebruikte bij het vertrek.

Schermvullende weergave ©EPA

Fiodor zal in het ruimtestation gedurende 10 dagen de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov bijstaan en er allerhande taakjes uitvoeren, zoals het verbinden van elektrische kabels en schroeven en sleutels aandraaien. De kosmonaut test de vaardigheden van Fiodor, die op aarde in staat is een flesje water te openen, onder micro-zwaartekracht.

De robot heeft een eigen Instagram- en Twitter-profiel gekregen, zodat volgers een blik kunnen krijgen in zijn dagelijkse leven. 'Alles verloopt normaal', tweette hij enkele uren na de lancering.

Schietoefeningen

Schermvullende weergave De Japanse robot in het ISS in 2013. ©AFP

Terwijl zijn Japanse voorganger Kirobo op een schattig speelgoedrobotje leek, is Fiodor een Robocop-achtige engerd van 1,80 meter en een stevige 160 kilo. Twee jaar geleden doken er in de Russische media beelden op van een prototype met een automatisch pistool in elke hand.

'We zijn geen Terminator aan het bouwen', verzekerde Dimitri Rogozin, de toenmalige Russische vicepremier en de huidige topman van het ruimteagentschap Roscosmos. 'De schietoefeningen dienen om de fijne motoriek en de beslissingscapaciteiten van Fedor op punt te stellen. De artificiële intelligentie zal van grote praktische waarde zijn in tal van domeinen.'

'In de toekomst rekenen we erop dat we met deze machine de verre ruimte kunnen veroveren', verklaarde Rogozin tijdens een recente ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Ruimtewandelingen

Zo ver staat Fiodor nog lang niet. Hij moet eerst leren de menselijke bewegingen in de ruimte na te bootsen. In het ruimtestation zal hij ook niet vrij bewegen, maar vastgehecht worden. 'Hij moet vijf of zes taken uitvoeren die een geheim blijven', zei Jevgeni Doedorov, de verantwoordelijke van het bedrijf dat Fiodor ontwikkelde, woensdag.

'De doelstelling is om tot een robot te komen die ruimtewandelingen kan maken en het werk van de kosmonauten kan overnemen. We willen Fiodor gebruiken in operaties die gevaarlijk zijn voor mensen, zowel op het ruimteschip als in de ruimte', zegt Roscosmos.