Satellieten van Musk weerkaatsen te veel licht

SpaceX, het ruimtebedrijf van de flamboyante Amerikaanse tech ondernemer Elon Musk, krijgt kritiek omdat zijn satellieten te veel licht weerkaatsen en zo de lucht in de ruimte verontreinigen.

Het zijn astronomen die de kat de bel aanbinden. Ze signaleren dat de satellieten van SpaceX zo veel licht weerkaatsen dat hun nachtzicht wordt verstoord door lange lichtgevende stroken van de passerende ruimtetuigen. Dat is hinderlijk voor de observatieopdrachten van telescopen. ‘We kunnen niet wachten op regelgeving. SpaceX moet snel een oplossing vinden zodat het een nieuwe standaard kan bepalen voor de andere ruimtebedrijven’, klinkt het.

Vorige week nog lanceerde een draagraket zestig nieuwe satellieten van het Starlink-systeem van SpaceX. Ze komen boven op 120 eerder gelanceerde kunstmanen van 220 kilo. Er moeten er nog duizenden volgen om alle hoeken van de wereld van breedbandinternet te voorzien. Tegen eind dit jaar wil SpaceX meer dan 1.500 Starlinks in de lucht hebben, en op termijn zo’n 13.000. En ook andere bedrijven lanceren steeds meer satellieten.

Het bedrijf van Musk zegt de klachten ernstig te nemen en aan oplossingen te werken. Het experimenteert met een nieuwe coating die minder licht weerkaatst. Van de zestig satellieten die het deze week in de ruimte schoot, is er al een met zo’n laag behandeld. Tegen eind februari moet duidelijk zijn of dat een oplossing kan bieden.