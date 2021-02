Satellietsurfen maakt zich op voor doorbraak

Internet via satellieten komt in een stroomversnelling, mede dankzij technologie uit ons land. Behalve Elon Musk en Jeff Bezos investeert nu ook het Canadese Telesat er miljarden in.

Ruwweg een op vijf aardbewoners, vooral in Afrika en Centraal-Azië, heeft nog geen toegang tot het internet. De komende jaren zullen zij kunnen ‘satellietsurfen’ tegen een betere kwaliteit en voor minder geld dan vandaag al mogelijk is. Het wordt het meest tastbare gevolg van de doorbraak van de commerciële ruimtevaart die zich aan het voltrekken is. De zakenbank Morgan Stanley voorspelt dat de ruimtevaartindustrie tegen 2040 1.000 miljard dollar zal waard zijn, en dat satellietinternet zal instaan voor 50 à 70 procent van de groei.

Het Canadese Telesat gunde zopas een contract van 3 miljard dollar aan de Frans-Italiaanse groep Thales Alenia Space voor de bouw van 300 satellieten die in een lage baan om de aarde (tot enkele honderden kilometers) worden gebracht. Die lage banen zijn beter geschikt voor het doorgeven van data dan de geostationaire baan op 36.000 kilometer.

Telesat, dat tegen midden dit jaar een beursnotering op Nasdaq voorbereidt, mikt met zijn aanbod op bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappijen, rederijen of uitbaters van boorplatformen. De Canadese regering is van plan een deel van de nieuwe capaciteit op te kopen en door te verkopen aan lokale overheden in afgelegen gebieden.

Hasselt

Het zogenaamde Lightspeed-netwerk van Telesat zal 298 satellieten tellen, waarvan de eerste over een jaar of twee de lucht ingaan, om vanaf eind 2023 operationeel te worden. Thales Alenia Space gaat de satellieten bouwen in het Zuid-Franse Toulouse. Ook de Belgische tak van het bedrijf zal actief bijdragen tot het Lightspeed-netwerk, maar het is nog niet duidelijk in welke mate en met welke onderdelen, zegt woordvoerster Melanie Catoir.

Het bedrijf heeft vestigingen in Charleroi en sinds kort ook in Hasselt, waar een gloednieuwe fabriek voor de productie van fotovoltaïsche cellen werd gebouwd. Zeker is wel dat ons land het energiebeheersysteem van de satellieten zal leveren, zoals dat ook al gebeurde voor de satellietnetwerken GlobalStar 2, O3b en Iridium NEXT. ‘Thales Alenia Space Belgium is daarin de wereldleider’, zegt Catoir.

Starlink

Schermvullende weergave SpaceX schoot vorige week nog een zestigtal kleine communicatiesatellieten de ruimte in. ©Photo News

Ook andere projecten voor internet uit de ruimte zitten op kruissnelheid. Het lanceerbedrijf SpaceX bracht vorige week al voor de 18de keer een lading satellieten voor zijn Starlink-netwerk in een baan om de aarde. SpaceX is de eigendom van Elon Musk, de man die op aarde vooral bekend is van de autobouwer Tesla.

Er zijn al 1.085 satellieten voor het Starlink-netwerk gelanceerd. Ze leveren vandaag een internetverbinding aan een gesloten testgroep van zowat 10.000 mensen. Musk is van plan Starlink af te splitsen en als een zelfstandig bedrijf naar de beurs te brengen zodra de cashflow ‘relatief goed’ voorspeld kan worden.

Kuiper

Ook die andere steenrijke Amerikaan, Amazon-oprichter Jeff Bezos, plant met zijn ruimtebedrijf Blue Origin een eigen communicatienetwerk, onder de codenaam ‘Project Kuiper’. De eerste satelliet moet nog de lucht in, maar Bezos hoopt tegen 2026 wel al de helft van de 3.200 geplande tuigen in een baan om de aarde te hebben.

De ondernemer gaf vorige week de fakkel door als CEO van Amazon.com, waardoor hij meer tijd zal hebben om met Blue Origin bezig te zijn. Mogelijk lanceert het bedrijf later dit jaar voor het eerst zijn ‘New Glenn’, een herbruikbare raket die zeer zware ladingen tot 45 ton in een lage baan om de aarde kan brengen.

OneWeb

Ook de Britse overheid is, samen met de Indiase telecomgroep Bharti Global, eigenaar van een satellietcommunicatiebedrijf. Het heet OneWeb en bracht al 110 satellieten in omloop. Tegen eind volgend jaar moeten daar nog 538 bijkomen.

Johnson wil het satellietennetwerk gebruiken om internet aan te bieden in afgelegen gebieden in het VK, zoals de Schotse Highlands.

De conservatieve regering van premier Boris Johnson pompte vorig jaar ruim 400 miljoen euro in OneWeb, dat aanvankelijk gefinancierd werd door de zakenman Richard Branson, maar op de rand van het faillissement stond. Johnson wil het satellietennetwerk gebruiken om internet aan te bieden in afgelegen gebieden in het VK, zoals de Schotse Highlands. OneWeb onderhandelt daarover met de Britse operator BT.

De Europese Unie kijkt met enige afgunst naar de ruimteavonturen van de Britten en de Amerikanen. Europees commissaris Thierry Breton verklaarde vorige maand dat hij nog dit jaar een voorstel wil doen voor een Europees beveiligd ruimtecommunicatienetwerk. Een consortium van Europese ruimte- en telecombedrijven brengt momenteel in kaart hoe dat systeem eruit zou zien en hoeveel het zou kosten.