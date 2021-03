Sonaca, Asco en Sabca genieten mee van F-35-contract

Twee jaar na de aankoop van F-35’s voor 3,9 miljard euro is er voor het eerst een aanzienlijke economische return voor de Belgische industrie. Sonaca, Sabca en Asco kunnen in onderaanneming meewerken aan de productie van de achtervleugels.

Met het binnenhalen van het contract voor de productie van horizontale achtervleugels heeft de Belgische industrie een entreeticket te pakken voor het F-35-programma van Lockheed Martin. Sabca zal composietpanelen vanuit zijn fabriek in Lummen leveren. Asco zal in Zaventem onderdelen voor de bediening van de achtervleugel maken. En Sonaca zal in Gosselies (Charleroi) instaan voor de precisieassemblage. Dat contract moet de drie bedrijven over een looptijd van zo’n 15 jaar een omzet van 400 miljoen euro opleveren.

Achterpoortje

Bij de aankoop van 34 F-35-straaljagers voor 3,9 miljard euro liet toenmalig minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wel weten dat hij uitging van een economische return voor eenzelfde bedrag, maar vanzelfsprekend was dat niet. In tegenstelling tot vroeger laat Europa niet toe dat er economische compensaties worden toegekend. Al is er nog een achterpoortje. Als het gaat over zogenaamde 'essentiële veiligheidsbelangen' kan er nog wel voorzien worden in een economische return.

In het kader van die essentiële veiligheidsbelangen kunnen bedrijven meedingen naar contracten van Lockheed Martin, maar er zijn geen garanties dat ze die ook binnenhalen. Dat de Belgische vliegtuigonderdelenbouwers Asco, Sonaca en Sabca in onderaanneming van het Britse BAE voor de productie van de horizontale achtervleugels mee in het F-35-programma kunnen worden ingeschakeld, is dan ook een belangrijke doorbraak. Achter de schermen is hard gewerkt om dit belangrijke entreeticket vast te krijgen, want ons land was in tegenstelling tot Nederland niet in de ontwikkelingsfase van de F-35 gestapt.

Nieuw Belgisch consortium

De regering-De Croo zal nu wel een duit in het zakje doen. Er komt financiële steun, zo is vrijdag op de ministerraad beslist. Bij de aankoop van de F-35's besliste de regering-Michel al in een prefinanciering van 277 miljoen euro te voorzien, die het voor Belgische bedrijven mogelijk moest maken van de economische return van Lockheed Martin te profiteren. Daarvan wordt nu gebruikgemaakt om voor 60 miljoen euro een nieuw Belgisch consortium op te richten.

Naar het voorbeeld van Belairbus, het Belgische samenwerkingsverband dat werd opgericht met het oog op de Airbus-programma's, wordt een aparte maatschappij opgericht voor de deelname aan en de verdere uitrol van het F-35-programma. In opdracht van de Belgische overheid maakt de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) 30 miljoen euro vrij: een lening van 15 miljoen en kapitaal voor 15 miljoen. Sabca, Sonaca en Asco hoesten zelf ook 30 miljoen euro op.

Het contract moet de drie Belgische bedrijven een omzet van zo'n 400 miljoen euro opleveren tussen 2025 en 2040, zo wordt verwacht. Maar eerst moet nog een laatste horde worden genomen. Met het Britse BAE moet nog een overeenkomst worden getekend, zodat Asco, Sonaca en Sabca in onderaanneming kunnen meewerken aan de productie van die horizontale achtervleugels.

Onderzoek

Niet alleen Asco, Sonaca en Sabca kunnen profiteren van een return. Lockheed Martin had contacten met liefst 92 Belgische bedrijven. Het gaat in de eerste plaats om de Belgische partners waarmee Lockheed Martin al zaken deed bij het onderhoud van en de upgradeprogramma's voor de F-16's, maar ook Solvay pikt een graantje mee. Na de overname van de Amerikaanse kunststoffengroep Cytec levert de beursgenoteerde chemiegroep almaar meer composietonderdelen voor de luchtvaart, ook voor de F-35. In elk toestel zit voor meer dan 1 miljoen dollar producten van Solvay.

Maar de deur staat ook open voor onze universiteiten en onderzoeksinstellingen. Lockheed Martin benaderde eerder al de KU Leuven en het chiponderzoekscentrum Imec met een voorstel voor een onderzoeksproject in cyberbeveiliging. Dat hoeft niet te verwonderen, want de F-35-straaljagers zijn vliegende datacenters.