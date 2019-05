SpaceX haalt 1 miljard dollar op bij beleggers

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft 1 miljard dollar opgehaald bij beleggers. Het ultieme doel van SpaceX is mensen laten leven op andere planeten.

SpaceX kwam eerder deze week nog in het nieuws door de lancering van de eerste 60 Starlink-satellieten voor de uitbouw van een wereldwijde internetdienst vanuit de ruimte. Bedoeling is om 12.000 satellieten de ruimte in te schieten om tot een wereldwijde dekking te komen.

De groep diende bij de toezichthouder SEC documenten in over de opbrengsten van twee financieringsrondes. De eerste ronde startte in december en leidde tot een kapitaalronde van 486 miljoen dollar. De tweede ronde vond vorige maand plaats en leverde 535 miljoen dollar op. Samen dus meer dan 1 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht. Volgens Musk was de vraag naar aandelen in beide gevallen groter dan het aanbod.

Uit de documenten blijkt dat in totaal 9 beleggers SpaceX geld hebben toegestopt in ruil voor nieuwe aandelen. Volgens CNBC gaat het onder meer om Gigafund van Luke Nosek (co-stichter van Paypal). Ook de Schotse vermogensvermogensbeheer Baillie Gifford is betrokken.

In tegenstelling tot Tesla - een ander bedrijf van Musk dat zich overigens in zwaar beursweer bevindt, is SpaceX niet-beursgenoteerd. Musk richtte SpaceX op in 2002 met als ultiem doel mensen op een andere planeet te laten leven. Musk wil een stad bouwen op Mars en een station op de maan. Deze activiteiten vallen onder de afdeling Starship.

Musk wil de naar eigen zeggen 'compleet krankzinnige' activiteiten van Starship financieren met de inkomsten van Starlink. 'De lanceringsdienst van SpaceX kan zo'n omzet van 3 miljard dollar realiseren. Met de breedbandinternetdienst spreek je over een potentiële jaaromzet van 30 miljard dollar', zei Musk eerder deze week.