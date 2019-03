SpaceX rondt testmissie met personencapsule succesvol af

Na een missie van een kleine week is de Crew Dragon, de ruimtecapsule voor personenvervoer van SpaceX, veilig neergeploft in de Atlantische Oceaan. Het brengt de eerste bemande ruimtemissie door een privébedrijf een stap dichter.

Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip voor bemand transport Crew Dragon is na een eerste en geslaagde testvlucht zoals gepland vrijdag omstreeks 14.45 uur Belgische tijd in de Atlantische Oceaan neergekomen, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen.

De capsule plofte op 370 kilometer van de kust van Florida in het water. Een speciaal uitgeruste bergingsschip Go Searcher van SpaceX was in de buurt, net als een onderzoeksvliegtuig van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA dat voor livebeelden zorgde. De laatste keer dat de Amerikanen een ruimteschip voor bemand transport in de Atlantische Oceaan zagen landen was op 13 maart 1969, met de Apollo-9.

De testvlucht werd uitgevoerd met aan boord een pop, Ripley, die uitgerust was met sensoren. Op die manier moest worden nagegaan welke krachten echte astronauten zouden ondergaan. Ook in de capsule zelf bevinden zich een hele hoop meetinstrumenten. Met de missie - Demo-1 - wil het bedrijf van Elon Musk aantonen dat het ook een bemand ruimteschip kan ontwikkelen.

De Crew Dragon was vorige week zaterdag met behulp van de draagraket Falcon 9 op Cape Canaveral gelanceerd en meerde een dag later op automatische piloot aan bij het internationaal ruimtestation ISS. De laatste grote test - de terugvlucht - werd vrijdagmorgen ingezet.

De testvlucht maakt deel uit van de ambitie om opnieuw aan te knopen met autonome bemande ruimtevluchten vanuit de VS. In 2011, met het uit roulatie nemen van de Space Shuttle, waren de Verenigde Staten gestopt met het uitvoeren van dergelijke bemande ruimtevluchten. Sindsdien zijn Amerikaanse astronauten voor missies in het ISS aangewezen op de Russische Sojoez als transportmiddel.