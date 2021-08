SpaceX schiet Hasseltse magnetometer de ruimte in

Zaterdag speelde het weer in Florida nog voor spelbreker, zondag was het wel raak. Samen met een experimentele Japanse robotarm, ander testmateriaal en voorraden voor de astronauten, ging ook de Hasseltse magnetometer richting het ruimtestation ISS.

Het team van de UHasselt, dat mee kon dankzij de wedstrijd 'Orbit your thesis' van het European Space Agency, zal met de magnetometer tien maanden lang de magnetische velden in kaart brengen die de aarde omringen.

'Het is de allereerste diamantgebaseerde magnetometer die de ruimte ingaat', onderstreept Jaroslav Hruby, teamleider van Oscar-Qube. 'Aan het einde van ons experiment zullen we in staat zijn om deze magnetische velden te mappen in 3D.'