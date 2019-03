SpaceX test capsule voor bemande vluchten

Het nieuwe ruimteschip Crew Dragon van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX is zaterdagochtend succesvol richting het Internationaal Ruimtestation ISS gelanceerd.

SpaceX bevestigt dat de Crew Dragon zich van de draagraket Falcon 9 heeft afgesplitst, die het in een baan om de aarde heeft gebracht. Het onbemande tuig, gebouwd om mensen te vervoeren, zet nu koers naar het ISS met een mannequin aan boord. Het gaat om een testvlucht.

De lancering verliep zoals gepland, zaterdagochtend op Cape Canaveral in Florida. De Crew Dragon moet zondag aankomen bij het ISS rond 12 uur Belgische tijd en er zich autonoom aan koppelen. Volgende vrijdag komt het ruimteschip terug naar de aarde.

Bovendien keerde de eerste trap van de draagraket na de lancering succesvol terug naar de aarde en landde op een autonoom platform op 500 kilometer van de kust van Cape Canaveral, in de Atlantische Oceaan. Volgens SpaceX is het al de 35ste succesvolle landing van een draagraket.

De mannequin aan boord, Ripley, is voorzien van sensoren om te kijken welke krachten echte astronauten zouden ondergaan en doorheen de capsule is er ook een waaier aan meetinstrumenten. Lukt de test, dan zullen er in theorie nog voor het einde van het jaar twee astronauten met de Crew Dragon reizen.