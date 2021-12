Succesvolle lancering Turkse telecomsatelliet door SpaceX

SpaceX heeft in de nacht van zaterdag op zondag van op Cape Canaveral in Florida de krachtigste Turkse telecomsatelliet ooit gelanceerd. Het was de tweede lancering in minder dan een dag tijd.

Om 04.58 uur Belgische tijd steeg een Falcon-9 draagraket van SpaceX op Cape Canaveral in Florida op. De lading: de Turksat-5B, de krachtigste Turkse telecomsatelliet ooit. Een klein half uur na de start kwam de telecomsatelliet los van het restant van de raket. Ze vliegt nu op eigen kracht naar haar definitieve geostationaire baan.

De lancering van de telecomsatelliet

De satelliet weegt 4,5 ton en is gebouwd door het Franse Airbus. Volgens Florida Today is het de laatste keer dat Ankara een kunstmaan in het buitenland liet bouwen. De volgende modellen zullen volledig op Turkse bodem geproduceerd worden. De Turksat-5B bevatte al componenten die in Turkije gemaakt zijn.

De lancering is al de dertigste missie van de Falcon-9 dit jaar. Nog geen 19 uur voor de lancering vanop Cape Canaveral schoot SpaceX van op de basis Vandenberg in Californië een andere Falcon-9 de ruimte in. Die zette 52 satellieten uit voor Starlink, het mondiaal breedbandinternetnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is.