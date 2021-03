Vergunningen Waalse wapenexport naar Saoedi-Arabië voor derde keer in jaar geschorst

De Raad van State schorst de exportvergunningen omdat de Waalse wapens ingezet worden in de burgeroorlog in Jemen.

Vredesorganisaties en de Waalse regering spelen al maanden een kat-en-muisspel over de exportvergunningen. Volgens de Raad van State bestaat de kans dat de wapens ingezet worden voor repressie en mensenrechtenschendingen.

Voor de derde keer in een jaar heeft de Raad van State vier vergunningen geschorst voor de uitvoer van wapens en 'defensiegerelateerd materieel' aan Saoedi-Arabië. Volgens de Raad kan de Waalse overheid onvoldoende garanderen dat de wapens niet zullen worden ingezet voor binnenlandse repressie of voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Jemen.

Drie vredesorganisaties - Ligue des Droits Humains, CNAPD en Forum voor Vredesactie - trokken in maart 2020 een eerste keer naar de Raad van State om de vergunningen te laten schorsen in afwachting van een definitieve vernietiging. Ze wezen daarbij op de rol die Saoedi-Arabië speelt in de oorlog in Jemen en op de talrijke mensenrechtenschendingen in het land.

Ze kregen toen een eerste keer gelijk, maar voordat de Raad van State over een definitieve vernietiging van de vergunningen kon beslissen, trok de Waalse regering ze in en vaardigde ze nieuwe vergunningen uit. In augustus werden ook die vergunningen voorlopig geschorst, waarop hetzelfde scenario volgde.

Economie boven rechtspraak

'Het wordt wel een beetje gênant', zegt Bram Vranken van Forum voor Vredesactie. 'We zien dat de Waalse regering een kat-en-muisspel speelt door de vergunningen telkens weer in te trekken en nieuwe uit te vaardigen. Ze laat haar economische belangen duidelijk primeren op de rechtspraak.'

De Raad velde een arrest over vier exportvergunningen voor FN Herstal, dat wapens levert aan de Saoedische Nationale Garde. 'De Waalse overheid argumenteert dat de Nationale Garde gewoon de grenzen beschermt, maar ons onderzoek toont aan dat ze in Jemen Belgische wapens gebruikt', zegt Vranken. 'De Raad van State bevestigt dat nu. Het is niet te verdedigen dat de Waalse regering wapens levert aan een dictatoriaal regime dat betrokken is in een van de bloederigste oorlogen van dit moment.'

Het Waals Gewest is de thuisbasis van John Cockerill (het vroegere CMI) en de eigenaar van FN Herstal. De wapenindustrie is er goed voor meer dan 4.000 jobs en de export naar Saoedi-Arabië staat in voor de helft van de totale wapenexport. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat Wallonië normaal voor 200 miljoen euro per jaar wapens en explosieven naar Saoedi-Arabië uitvoert. Vorig jaar viel dat fors terug door de procedures voor de Raad van State.

De Vredesorganisaties willen nu nogmaals proberen een annulatieprocedure op te starten om de vergunningen te laten vernietigen. Het kan enkele maanden duren voor daar een uitspraak over komt.