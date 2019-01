Vlaams-Waals gevecht om mijnenjagers

Drie consortia

Sea Naval Solutions

Het Frans-Belgische consortium bestaat uit de dronespe cialist Thales Belgium, de Antwerpse scheepsherstellingswerf Engine Deck Repair (het vroegere Antwerp Ship Repair) en de Franse bedrijven Socarenam en Chantiers de l’Atlantique. Socarenam zou de casco’s van de mijnenjagers bouwen. Engine Deck Repair zal op zijn werf in de Antwerpse haven de scheepsdekken van de mijnen jagers afbouwen. Ook het onderhoud zou in Antwerpen gebeuren. De scheepswerf Chantiers de l’Atlantique zou de schepen ontwerpen.

Sea Naval Solutions raamt de verwachte omzet voor de Belgische economie dankzij het contract op 2,3 miljard euro. Dat zou goed zijn voor meer dan 500 nieuwe jobs. De scheepswerf EDR alleen al rekent op een verdubbeling van zijn tewerkstelling tot meer dan 250 mensen.

Naval & Robotics

Het Franse consortium bestaat uit de Franse maritiemedronespecialist ECA en de militaire scheepsbouwer Naval. Beide beloven via twee filialen twee ‘expertise labs’ op te richten in ons land. Het ene onderzoekscentrum zal zich specialiseren in mijnexpertise, het andere zal focussen op marine cyberbeveiliging. Het consortium schat de toegevoegde waarde van het contract voor de Belgische economie op 2,1 miljard euro over twintig jaar. Het belooft 350 nieuwe jobs.

Het Zeebrugse bedrijf Flanders Ship Repair (FSR), gespecialiseerd in scheepsherstellingen en industriële onderdelen, zou de mechanische onderdelen en modules van de mijnenjagers bouwen, plus gedurende tien jaar het onderhoud van de schepen verzorgen. ECA belooft in Zeebrugge een dronefabriek van 5.000 m² te bouwen.

Damen Schelde Imtech

Is een Nederlands-Belgisch consortium van de Vlissingse scheepsbouwer Damen Schelde en de ingenieursgroep Imtech Belgium, onderdeel van de Belgische bouwgroep Cordeel. Het consortium belooft andere ontwikkelingen in de maritieme defensie te bekijken. Daarvoor zijn samenwerkingsakkoorden met diverse Belgische bedrijven gesloten.

De Zeebrugse scheepswerf Gardec zou de uitrusting en het onderhoud van de schepen voor zijn rekening nemen, en een droogdok bouwen.



Damen en Imtech dienden twee verschillende offertes in. Een waarbij voor de onbemande robotten en drones voor het opsporen van mijnen werd gekozen voor het Duitse marine-elektronicabedrijf Atlas Elektronik en een waarbij de keuze op het Oudenaardse bedrijf OIP viel, bekend van zijn nachtkijkers. Volgens Damen zal het contract de komende twintig jaar een economische return van 1,9 miljard euro genereren. Voor de Belgische bedrijven zit er 772 miljoen euro extra omzet in.