Vredesinstituut: 'Muyters heeft gebrek aan ambitie'

Het Vlaams Vredesinstituut verzet zich tegen de plannen van Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) om subsidies aan militair onderzoek mogelijk te maken.

'Een gebrek aan ambitie': dat verwijt Tine Destrooper, de directeur van het Vlaams Vredesinstituut, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

De nieuwe richtlijn-Muyters moet de beruchte richtlijn-Van den Brande (IWT-richtlijn) uit 1994 vervangen. Die oude regel stelt dat Vlaamse bedrijven geen steun mogen krijgen voor onderzoeksprojecten met een militaire toepassing. Voor 'dual-use'-onderzoeksprojecten kunnen Vlaamse bedrijven enkel steun krijgen als ze duidelijk motiveren voor welke burgerlijke toepassing de technologie wordt gebruikt.

Maar de oude regel zorgt voor heel wat onduidelijkheid. Volgens de technologiefederatie Agoria blijven Vlaamse bedrijven daardoor uitgesloten van federale en Europese onderzoeksbudgetten. Nochtans begeven alsmaar meer technologiebedrijven zich op militaire domein, bijvoorbeeld met toepassingen rond fotonica, 3D-printing of cybersecurity.

Tegemoetkoming

'Met deze nieuwe richtlijn komen we tegemoet aan de adviezen van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en het Vredesinstituut', liet Muyters begin juli weten.

Maar volgens het Vredesinstituut is het voorstel van Muyters helemaal niet conform met haar advies. 'In ons advies erkennen we dat de context voor bedrijven is veranderd. Maar de situatie is niet zo grondig veranderd dat we de richtlijn moeten versoepelen', zegt Tine Destrooper. 'En als er dan toch een versoepeling komt, willen wij garanties. Die garanties zijn in het huidige voorstel onvoldoende.'

Volgens het Vredesinstituut blijven de nieuwe regels, net als de oude IWT-richtlijn, namelijk onduidelijk. Zo wordt in de nota van Muyters gesproken van projecten met 'hoofdzakelijk' militair gebruik, terwijl het onderscheid tussen 'gedeeltelijk' en 'hoofdzakelijk' militair gebruik niet altijd duidelijk is.

Ethisch comité

Het Ethisch en Strategisch Adviescomité dat Muyters wil oprichten, mag zich volgens het Vredesinstituut dan weer enkel over projecten uitspreken waarvoor op Europees of federaal niveau geen ethische toets is gebeurd.

'Met het huidige voorstel wordt de facto gesteld dat, als er al een Europees of federaal kader is, Vlaanderen geen ethische of andere overwegingen meer moet inbrengen. Dat is een opmerkelijke inperking van de Vlaamse bevoegdheid om in dit domein een eigen beleid te ontwikkelen', meent Destrooper.