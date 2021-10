Werknemers ruimtevaartbedrijf Bezos klagen over toxische sfeer en onveiligheid

21 huidige en oude werknemers van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, hebben donderdag een waslijst aan klachten gepubliceerd. 'De cultuur en werkomgeving van dit bedrijf weerspiegelen het slechtste van de wereld waarin we nu leven.'

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelt een onderzoek in naar eventuele veiligheidsproblemen bij Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de miljardair en Amazon-oprichter Jeff Bezos. Dat gebeurt nadat 21 huidige en ex-werknemers van het bedrijf donderdag een open brief gepubliceerd hadden waarin ze het bedrijf op de korrel nemen.

'Velen van ons dromen er al onze hele carrière van een bemande raket de ruimte in te lanceren en veilig op aarde te zien landen', schrijven ze in de brief. 'Maar toen Jeff Bezos in juli naar de ruimte vloog, deelden we zijn opgetogenheid niet. In plaats daarvan keken velen van ons met een overweldigend gevoel van onbehagen toe. Sommigen konden het niet aanzien.'

De lijst met grieven is lang en bevat beschuldigingen van seksisme, een toxische werkomgeving en de neiging om snelheid boven veiligheid te plaatsen in de strijd om de ruimte met Tesla-topman Elon Musk en Virgin-oprichter Richard Branson.

Giftige werkomgeving

De briefschrijvers verwijten Bezos voornamelijk blanke mannen aan te nemen - een beschuldiging die ook Amazon al kreeg - en een oogje toe te knijpen voor klachten over grensoverschrijdend gedrag. Zo kreeg een topman promotie hoewel meerdere vrouwen klacht tegen hem hadden ingediend bij hr. Daarnaast zou Bezos ondanks zijn vele donaties aan klimaatgroepen niets doen om zijn bedrijf duurzaam of klimaatneutraal te maken.

Maar het is vooral de giftige werkomgeving die de briefschrijvers een doorn in het oog is. Ze wijzen op bazen die werknemers tot de limiet drijven, met SpaceX als voorbeeld van 'hoe een burn-out deel uitmaakt van de arbeidstrategie'. Medewerkers krijgen weinig inspraak en wie moeilijk doet, komt op een zwarte lijst. In één klap worden zo ook vragen over de veiligheid de kop ingedrukt.

'De belangrijkste vraag was altijd: wanneer vliegen Elon en Richard?', klinkt het in de brief. 'Concurreren met andere miljardairs - en 'vooruitgang boeken voor Jeff' - leek voorrang te hebben op veiligheidsoverwegingen die het schema zouden hebben vertraagd.'

Slechtste van de wereld

Ook over de New Sheppard, het ruimteschip dat Bezos samen met drie andere passagiers in juli naar de rand van de ruimte bracht, rezen veiligheidsvragen, zeggen de briefschrijvers. 'Een ingenieur die deze brief ook ondertekend heeft, denkt dat Blue Origin geluk heeft dat tot nu toe niets gebeurd is. Veel auteurs van deze brief zouden nooit met een toestel van Blue Origin vliegen. Als de cultuur en werkomgeving van dit bedrijf een sjabloon zijn voor hoe Jeff Bezos de toekomst ziet, dan weerspiegelt die het slechtste van de wereld waarin we nu leven.'

Blue Origin noemt de beschuldigingen ongegrond. 'We tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie', zegt de woordvoerder. 'We bieden medewerkers tal van mogelijkheden, waaronder een anonieme telefoonlijn, en zullen alle nieuwe claims van wangedrag onmiddellijk onderzoeken. We zijn van mening dat New Shepard het veiligste ruimtevoertuig is dat ooit ontworpen of gebouwd is.'