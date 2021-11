Belgisch bedrijf Spacebel speelt bijrol in planetaire verdedigingsmissie

Het Waalse bedrijf Spacebel levert een belangrijke bijdrage aan een observatiemissie in het kielzog van de eerste poging om de baan van een asteroïde te veranderen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft woensdag met succes zijn ruimtetuig DART gelanceerd, dat voor de eerste keer gaat proberen een asteroïde te doen afwijken van zijn baan. Het is een grootschalige test om na te gaan of we in staat zijn potentieel catastrofale botsingen van asteroïden met de aarde te vermijden.

Lees Meer Didymos en Dimorphos

De botsing zal met telescopen op aarde worden gevolgd, maar wetenschappers willen in de maanden en jaren daarna bestuderen wat de gevolgen zijn van de inslag. Daarom lanceert het Europees Ruimteagentschap ESA in 2024 een tweede ruimtevaartuig, Hera. De sonde zal naar verwachting in 2026 bij de asteroïden aankomen.

Cubesats

Hera wordt een testcase voor innovatieve technologie zoals autonome navigatie rond de asteroïde. De sonde zal de eerste twee Europese ‘cubesats’ ­- miniatuursatellieten ter grootte van een kleine doos - in de ‘diepe ruimte’ ontplooien. De tuigen, met de namen Milani and Juventas, moeten de asteroïde van dichtbij bestuderen.

Ook een Belgisch ruimtevaartbedrijf is sterk betrokken bij de Europese missie. Spacebel uit Herstal wordt verantwoordelijk voor het centrale softwaresysteem van Hera. Met de vluchtsoftware kan de sonde in realtime bestuurd worden. Ze beheert de meetinstrumenten aan boord en de communicatie met de aarde en de twee cubesats.

Redu

Spacebel is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Cubesat Mission Operations Centre (CMOC). Dat is gevestigd in het Luxemburgse Redu en zal toezicht houden op de missie en op de cubestats.