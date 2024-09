Defecte ruimtecapsule Starliner succesvol geland op aarde, maar zonder astronauten

De beschadigde Boeing-ruimtecapsule Starliner is zaterdag geland op aarde. Uit veiligheidsoverwegingen werden geen astronauten meer mee terug aan boord genomen

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft zaterdag beelden vrijgegeven van de succesvolle recuperatie van de Boeing-ruimtecapsule Starliner op aarde. De capsule landde zonder de astronauten die het naar het internationale ruimtestation ISS heeft gebracht, nadat NASA had besloten dat het risico te groot was.

De Starliner landde zaterdag zachtjes op de White Sands ruimtebasis in New Mexico rond 06.01 uur. De landing werd vertraagd door parachutes en airbags.

De capsule had ongeveer zes uur eerder het ISS verlaten, zonder de twee astronauten die op de heenvlucht naar het ISS meereisden. Astronauten Sunita Williams en Butch Wilmore zijn al sinds 6 juni aan boord van het ISS. Ze voerden een testmissie uit die ongeveer een week had moeten duren. Maar door problemen met de Starliner konden ze niet terugkeren. Er werd gevreesd dat het toestel niet over de nodige stuwkracht zou beschikken om de baan rond de aarde te verlaten.