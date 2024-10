Reisje naar de ruimte? Chinese start-up biedt het aan voor 200.000 euro

Rijke avonturiers kunnen voortaan een ticket kopen om naar de ruimte te gaan met Deep Blue Aerospace. De Chinese start-up gaat daarmee de concurrentie aan met SpaceX van Elon Musk, Blue Origin van Jeff Bezos en Virgin Galactic van Richard Branson.

Bent u tussen 18 en 60 jaar en verkeert u in goede gezondheid? Dan komt u in aanmerking om met vijf andere passagiers in 2027 met de raket Nebula-1 100 tot 150 kilometer hoog de ruimte ingeschoten te worden om er vijf minuten gewichtsloosheid te ervaren.

De Nebula-1 is de commerciële herbruikbare ruimteraket van de Chinese ruimtestart-up Deep Blue Aerospace, die in 2016 werd opgericht door Huo Liang. Op donderdag werden de eerste twee tickets voor de ruimtereis te koop gesteld, via een livestream op de Chinese onlinemarktplaats Taobao. Kostprijs: anderhalf miljoen Chinese yen, of zo'n 195.000 euro. De rest van de tickets komt later te koop.

Enige risicoaversie is niet aangeraden. Deep Blue Aerospace heeft al enkele testvaarten achter de rug, maar die waren niet altijd succesvol. Een testvlucht die de raket van 7,5 ton in een baan om de aarde brengt, zit nog in de pijplijn.

De Chinese start-up wil de concurrentie aangaan met andere aanbieders van commerciële ruimtevluchten zoals de Amerikaanse spelers SpaceX van Elon Musk, Blue Origin van Jeff Bezos of Virgin Galactic van Richard Branson. Het bedrijf duikt met zijn aanbieding onder de prijs van die concurrenten.

Volgens Huo zal de prijs van ruimtereizen de komende jaren significant dalen, onder meer door de herbruikbaarheid van de raketten. Deep Blue Aerospace is een van vele Chinese start-ups die de commerciële strijd wil aangaan Amerikaanse rivalen. Ook China zelf is erop gebrand de ruimterace met het Westen te winnen.