Musk mikt op 2022 voor eerste ruimtevlucht Starship-raket

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Tesla-baas Elon Musk wil begin volgend jaar de eerste testvlucht naar de ruimte uitvoeren met de Starship-raket.

Vier testvluchten van Musks Starship eindigden de voorbije maanden in een explosie. De vijfde poging om het zestien verdiepingen hoge gevaarte veilig te doen opstijgen en landen, lukte wel, een kleine, makkelijk gebluste brand daargelaten.

In januari of februari moet de Starship-raket voor het eerst naar de ruimte. Dat heeft Musk gezegd tijdens een virtuele bijeenkomst met leden van de National Academy of Sciences.

Testvluchten

Musk verwacht niet dat die eerste vlucht slaagt, maar hij heeft er vertrouwen in dat de Starship-raket volgend jaar de ruimte bereikt. Later in 2022 volgt nog een twaalftal andere testvluchten. Het bedrijf hoopt de raket één keer rond de aarde te doen cirkelen en ze vervolgens in de buurt van Hawaï in de Stille Oceaan te laten vallen.

De Starship-raket is met een hoogte van 122 meter en 33 motoren het grootste ruimtevaartuig ooit. Elon Musk CEO SpaceX

De Starship-raket is met een hoogte van 122 meter en 33 motoren het grootste ruimtevaartuig ooit, zegt Musk. Ze is specifiek ontworpen om grote groepen mensen en vracht naar de maan, Mars of het internationale ruimtestation ISS te sturen, en dat tegen een fractie van de huidige kosten. SpaceX wil dat de roestvrijstalen raket volledig herbruikbaar is na landing, zodat dezelfde raket meerdere vluchten kan doen.