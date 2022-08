Lift-off in Florida: NASA lanceert testvlucht naar de maan

Met zijn onbemande testraket Artemis-I zet NASA maandagnamiddag een eerste stap in het Artemisprogramma waarmee het tegen 2025 opnieuw mensen op de maan wil zetten. De raket zal vertrekken vanaf Cape Canaveral, om de maan cirkelen en 42 dagen later terugkeren naar de aarde.

Zweethandjes en schietgebedjes in Florida: als de weersomstandigheden gunstig blijven en geen technische problemen opduiken wordt om 14.33 uur Belgische tijd de Artemis 1 gelanceerd. Het zou de eerste stap zijn in het ambitieuze maanprogramma van NASA dat tot doel heeft tegen 2025 de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur op de maan te laten landen. Vandaar de naam Artemis, de tweelingzus van de Griekse god Apollo naar wie het eerdere Apolloprogramma werd vernoemd.

Baan om de maan

De raket bestaat uit het Space Launch System (SLS) en de Orion-ruimtecapsule. Zo’n twee uur na de lancering zal de bovenste trap van de SLS ontbranden en Orion op koers naar de maan sturen. Zes dagen na de lancering komt Orion binnen een straal van 60 mijl van het maanoppervlak, waarbij de zwaartekracht van de maan wordt gebruikt om een langgerekte baan om de aarde te bereiken. Het pad van het ruimtevaartuig zal het verder van de aarde brengen dan enig ander voertuig dat is gebouwd om mensen te vervoeren, ooit is geweest. Na ongeveer twee weken in een baan om de maan te hebben doorgebracht, zal Orion de reis terug naar de aarde maken en op 10 oktober met parachutes voor de kust van San Diego neerploffen.