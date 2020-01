1 miljoen euro voor Gents cadeauplatform Kadonation

Het elektronische platform voor groepscadeaus haalt 1 miljoen euro op. De start-up is nu ook geïntegreerd in de Payconiq by Bancontact-app.

Kadonation, de start-up die in 2016 werd opgericht door Jelle Van Roosbroeck en Fabrice Guillermin, haalt 1 miljoen euro op. Bij de investeerders zijn naast Thomas Bonte, een nieuwe naam, ook de bestaande aandeelhouders Luc Van Mol van kledingketen ZEB en Harry Demey van reclamebureau LDV United.

4 miljoen euro omzet In 2020 mikt Kadonation op 4 miljoen euro omzet. In 2019 draaiden ze een omzet van 1,5 miljoen euro.

Kadonation vereenvoudigt het samenleggen voor groepscadeau's en verkoopt cadeaubonnen die geldig zijn bij (online)winkels als HEMA, Bol.com of HelloFresh. Volgens CFO Van Roosbroeck is de toepassing vooral populair bij bedrijven. Met het verse kapitaal ontwikkelt het team nu een nieuw zakelijk platform dat uitsluitend op professionelen gericht zal zijn. De lancering is voorzien voor maart.

Payconiq

Tegelijk, maar los van de investering, haalde het bedrijf ook een samenwerking met de betaalapp Payconiq by Bancontact binnen. 'Kadonation is de eerste externe integratie bij Payconiq', zegt Van Roosbroeck. Via die app kan iemand rechtstreeks een bijdrage leveren aan een groepscadeau. 'Geen gedoe meer met voorschieten en terugbetalen', zegt Van Roosbroeck.

Schermvullende weergave Luc Van Mol, de oprichter van kledingketen ZEB, stapte in 2017 in Kadonation. Hij investeerde mee in de jongste kapitaalronde. ©Kristof Vadino

Het platform ontstond in 2016 als een alternatief voor de klassieke envelop met geld die rondgaat onder vrienden of collega's bij geboortes of pensioenen. Guillermin, destijds een 19-jarige bachelorstudent ICT en informatica, klopte aan bij Artrepreneur, dat student-ondernemers van de Arteveldehogeschool in Gent begeleidt. Van Roosbroeck was toen de coördinator.

250.000 gebruikers

In 2017 haalde Kadonation 250.000 euro op met de hulp van accelerator The Birdhouse. Zo trokken ze Van Mol en Demey aan boord. Bij een tweede kapitaalronde in 2018 haalden ze nog eens 750.000 euro op. Kadonation krijgt een commissie op de aankopen die met hun cadeaubonnen gebeuren.