180 banen bedreigd bij drukkerij Hélio Charleroi

Het bedrijf, dat in Nederlandse handen is, wil het faillissement aanvragen.

De drukkerij Hélio Charleroi, in het Henegouwse Fleurus, heeft vrijdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad haar intentie bekendgemaakt om het faillissement aan te vragen. Volgens het bedrijf is de voortzetting van de activiteiten 'niet langer houdbaar in de huidige marktomstandigheden'. Bij Hélio werken 180 mensen.

Het bedrijf drukt of drukte onder meer tijdschriften en reclamefolders van winkelketens als Carrefour en Cora. Het kende de voorbije decennia diverse eigenaars. Zelfs de Nationale Portefeuillemaatschappij, een van de holdings van de vorig jaar overleden zakenman Albert Frère, zat er een tijd in het kapitaal.

Daarna belandde Hélio Charleroi bij de Canadese groep Quebecor World en nu is de drukkerij in handen van de Nederlandse Circle Media Group. Die kocht vorig jaar in ons land ook de drukactiviteiten van mediagroep Corelio, een onderdeel van Mediahuis.

Overcapaciteit

Volgens de directie is er een continue daling van de drukvolumes in Europa, waardoor er 'een structurele overcapaciteit is en een dodelijke prijsconcurrentie'. Die leiden volgens haar overal in Europa tot reorganisaties, sluitingen en faillissementen. Daarbij komt een stijging van de papierprijzen, die echter niet kan worden doorgerekend aan de klanten.

'We opereren reeds in moeilijke marktomstandigheden en nu hebben een nieuwe substantiële daling van de volumes en een verlies van bestellingen in de retailsector in 2018 geleid tot een onhoudbare situatie', aldus het bedrijf.