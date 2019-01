200 wetenschappers moeten code alzheimer kraken

Ondernemer Urbain Vandeurzen zet Mission Lucidity op, een ambitieus project om de ziekte van Alzheimer te laten ontrafelen door 200 Belgische wetenschappers.

Om de code van dementie te breken gaan de wetenschappers de hersenen cel per cel ontleden. Ze gaan ook duizenden patiënten opvolgen met digitale wearables, zodat ze meer data en dus meer inzicht krijgen in alzheimer, parkinson en ALS. Bovendien gaan ze brains-on-chips in 3D fabriceren, omdat proeven op dieren vaak niet sluitend zijn.

‘Hersenziektes zijn bijzonder complex, waardoor de krachten bundelen noodzakelijk is. Tot zover werd in België vooral gefocust op het onderzoek aan de universiteiten. Maar we moeten ook ingenieurs en artsen betrekken, zodat we de oorzaken kunnen vinden van dementie en echte doorbraken kunnen realiseren’, zegt captain of industry Urbain Vandeurzen.

Met Bill Gates en Google-stichter Sergey Brin zijn er positieve contacten. urbain vandeurzen captain of industry

In het project gaan de KU Leuven, het UZ Leuven, het onderzoekscentrum Imec, gespecialiseerd in chiptechnologie, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) nauw samenwerken. Onder anderen Bart De Strooper, een wereldautoriteit in de ziekte van Alzheimer, is bij het project betrokken. Vandeurzen: ‘Dit is een project van tien jaar. Onze eerste doelstelling is dementie te vertragen. Om die helemaal te stoppen is meer tijd nodig.’

Mission Lucidity heeft 15 miljoen euro om te starten. ‘We hebben de basis. Nu hopen we op meer middelen. Niet alleen via Vlaamse inbreng en mecenaat, we zijn ook internationaal een campagne begonnen’, zegt Vandeurzen.

De ambitie is de Bill & Melinda Gates Foundation en Google-stichter Sergey Brin te overtuigen om het onderzoek te sponsoren. Met Bill Gates, voormalig topman van Microsoft en Brin, zijn er volgens Vandeurzen ‘positieve contacten’. ‘Wellicht is twee à drie jaar nodig voor we hier concrete resultaten halen. Dat vraagt wat tijd.’

Facebook-CEO Mark Zuckerberg stopte het project al 1 miljoen euro toe, voor het onderzoek van KU Leuven- en VIB-professor Patrik Verstreken naar de zieke van Parkinson. Als er duidelijke resultaten zijn, volgt meer.