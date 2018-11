Aandeel Bpost zakt naar diepterecord

CEO Koen Van Gerven vergeleek in juni Bpost door de ongenadige marktomgeving en de vele operationele problemen met een brandend platform . Het jongste kwartaalrapport van de postbedeler geeft aan dat hij nauwelijks overdreef.

De brutobedrijfswinst (ebitda) tuimelde echter 28 procent naar 78,9 miljoen, terwijl de consensus op 112 miljoen - grosso modo een stabilisatie - lag. Dat is nog slechter dan de inschatting van de somberste analist, die op 90 miljoen rekende.

Het gevolg: winstmarge halveerde over het derde kwartaal bijna, van 17 naar 9 procent. Boosdoener is onder meer de Amerikaanse overname Radial, die weliswaar de omzet een boost geeft maar nog altijd verlieslatend is en dus op de marges weegt.