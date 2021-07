Accountant Moore Belgium doet overnames aan lopende band

Moore Belgium, het voormalige Moore Stephens, is op het overnamepad sinds de intrede vorig jaar van de private-equitygroep Waterland, die 55 procent van de boekhoud- en belastingadviseur bezit. Het bedrijf maakte woensdag de aansluiting bekend van twee advieskantoren.

MINT Europe is gespecialiseerd in subsidieadvies, met een focus op innovatiesubsidies. Het bedrijf heeft vestigingen in Antwerpen, Sint-Martens-Latem en Kortrijk en boekte vorig jaar een omzet van 3,3 miljoen euro met 21 medewerkers. Het Antwerpse bureau Qristalfin helpt start-ups en groeibedrijven met het verwerven van financiële inzichten en het schrijven van een businessplan.