Actief Interim zet voet aan wal in Oostenrijk

Actief Interim koopt een belang van 80 procent in zijn Oostenrijkse sectorgenoot Jobmade Personal Service. Na België, Nederland en Duitsland strijkt de Limburgse uitzendgroep alweer in een ander land neer.

Jobmade Personal Service is een relatief kleine top 20-speler in Oostenrijk. Het heeft negen kantoren, onder meer in Wenen, Linz, Graz en Klagenfurt. Vorig jaar boekte het een omzet van 36,4 miljoen euro, 16 procent meer dan het jaar voordien. De Oostenrijkse groep bedient 400 klanten, waaronder de liftenspecialist Schindler en de snoepfabrikant Haribo. Hoeveel Actief Interim neertelt voor het meerderheidsbelang is niet bekend.

Oostenrijk is het vierde land waar de Limburgse uitzendgroep actief wordt. Actief Interim breidde de voorbije jaren zijn actieterrein al uit tot Nederland en Duitsland. In Nederland nam het de sectorgenoten TiP Personeelsdiensten en Tence over. Het heeft meer dan 30 kantoren bij onze noorderburen.

In Duitsland zijn AB Zeitpersonal, TimeCraft en ISU, een specialist in de zogenaamde ‘Mittelstand’ (kmo’s) onderdelen van Actief Interim. De Limburgers hebben er intussen meer dan 80 kantoren, die samen een omzet van ruim 200 miljoen euro neerzetten. In België staat de teller op een 70-tal kantoren.

Vorig jaar realiseerde Actief Interim een geconsolideerde omzet van 540 miljoen euro en een bedrijfswinst van 42 miljoen. Netto bleef daar 14,4 miljoen van over.

Top 10

Actief is een van de snel groeiende, onafhankelijke uitzendbureaus in de Benelux. In België is het een top 10-speler. De uitzendgroep zit sinds 2011 in handen van Gilde Equity Management Benelux (GEM Benelux). CEO Mark Maesen en enkele leden van het management zijn minderheidsaandeelhouder.

540 miljoen Actief Interim boekte vorig jaar een geconsolideerde omzet van 540 miljoen euro.

Maesen was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Hij liet eind vorig jaar - toen Actief Interim zijn Duitse voetafdruk nogmaals vergrootte via de overname van AB Zeitpersonal - duidelijk blijken dat hij nog speurde naar overnames. 'Het zal niet onze laatste overname zijn in Duitsland. Dat is duidelijk', klonk het toen.