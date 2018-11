Adecco ziet uitzendmarkt vertragen

De kwartaalcijfers van uitzendgroep Adecco leren opnieuw dat de economie over haar piek heen is.

Adecco , de Zwitserse uitzendgroep geleid door de Belgische Alain Dehaze, kende een moeilijk derde kwartaal. De omzet groeide organisch slechts met twee procent, wat de helft minder is dan drie maanden eerder.

Omdat bedrijven heel snel kunnen schakelen met uitzendarbeid, wordt Adecco gezien als een bedrijf dat heel snel kan aangeven in welke de richting de economie gaat. De derdekwartaalcijfers van de Zwitserse groep leren daarom dat de piek wellicht achter ons ligt.

In de Benelux boekte Adecco in het derde kwartaal vijf procent minder omzet. De markt groeide significant trager in Nederland en België, zegt Adecco, omdat enkele grote bedrijven minder uitzendkrachten nodig hadden.