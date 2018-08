Agfa-manager wordt hoofd Securitas België

Ingrid Merckx (52) is niet meteen een bekende naam. De burgerlijk ingenieur begon haar carrière bij de Generale Bank en was daarna enkele jaren aan de slag bij Telindus (nu een deel van Proximus). In 2002 stapte ze over naar de beeldgroep Agfa-Gevaert , waar ze verschillende functies bekleedde.

De overstap is om meerdere redenen opvallend. Zo is Merckx voor zover bekend de eerste vrouw die aan het hoofd van een Belgische privébewakingsfirma komt. De sector een mannenbastion, ook internationaal. ‘Het is onze eerste vrouwelijke country manager in Europa’, zegt de Belg Aimé Lyagre, die bij de groep Securitas toeziet op een groot deel van de Europese activiteiten. ‘Er kwam geen positieve discriminatie aan te pas. We zijn gewoon gegaan voor de beste kandidaat.’