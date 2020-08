Airbnb plant beursgang voor jaareinde

Het verhuurplatform Airbnb dient nog deze maand de nodige documenten in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC om naar de beurs te trekken.

Dat Airbnb al enige tijd rondloopt met plannen om naar Wall Street te trekken is een publiek geheim. Alleen leek de kans op een beursgang dit jaar als sneeuw voor de zon te smelten door de coronacrisis.

Airbnb gaat ten gevolge van de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode. De reis- en toerismemarkt is in elkaar gestort, zodat nog amper particuliere woningen verhuurd worden. Airbnb en andere deelplatformen zien hun inkomsten daardoor fors terugvallen. Airbnb zag zich verplicht 25 procent van zijn personeel of 1.900 werknemers te laten afvloeien. Topman Brian Chesky verwacht dat de omzet meer dan de helft lager zal uitvallen dan in 2019. Toen realiseerde het platform een omzet van 4,8 miljard dollar.

Nieuwe investeerders

Ondanks de crisis kon Airbnb in april investeerders nog overtuigen 1 miljard dollar in het bedrijf te pompen. Dat leek de kans op een beursgang tot bijna nul te herleiden. Want het uitzicht op extra schulden en grotere verliezen zagen analisten als een teken dat een beursgang weinig waarschijnlijk leek. Bovendien is de waardering van Airbnb gezakt van 35 miljard dollar vorig jaar naar 18 miljard dollar nu.