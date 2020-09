Ambities om voluit opnieuw te rekruteren zwakken af

De Belgische werkgevers houden er rekening mee dat de crisis langer zal aanslepen dan ze hadden verwacht. Het zal langer duren voor ze opnieuw voluit rekruteren.

De rekruteringsambities van de bedrijven zwakken af. Dat blijkt uit de driemaandelijkse bevraging van de hr-dienstenspecialist Manpower. In België verwacht 58 procent van de werkgevers (72% in juni) dat ze binnen de twaalf maanden opnieuw in hetzelfde tempo personeel zullen aanwerven als voor de Covid-19-crisis. 15 procent van de ondervraagden denkt dat dat meer dan een jaar zal duren. En 12 procent denkt dat dat nooit zal gebeuren. De trend is vrij gelijklopend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Vierde kwartaal

Op basis van de bevraging van de werkgevers voorspelt Manpower een stagnatie van de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal. Dat is al wat beter dan drie maanden geleden, toen de slechtste prognose ooit werd bekendgemaakt. De Vlaamse ondernemers zien het negatiever in dan hun collega’s in Wallonië en zeker dan die in Brussel.

Tijdelijke werkloosheid

‘De tijdelijke werkloosheid wegens corona houdt de arbeidsmarkt aan het infuus in de hoop dat de orderportefeuilles van de bedrijven weer gevuld geraken’, benadrukt Philippe Lacroix, de CEO van Manpower BeLux.

Op korte termijn wil een grote meerderheid van de bevraagde werkgevers het personeel dat tijdelijk werkloos is door overmacht herintegreren. 70 procent van de betrokken werkgevers is van plan ze binnen nu en zes maanden voltijds in dienst te houden, 22 procent wil ze deeltijds weer aannemen, terwijl 8 procent overweegt een aantal te ontslaan. De werkgevers zullen in de eerste plaats proberen hun eigen personeel te behouden voordat ze hun toevlucht nemen tot externe arbeidskrachten, lees aanwervingen.

Om de impact van Covid-19 maximaal te beperken heeft 62 procent van de bevraagde werkgevers telewerk ingevoerd. 23 procent zegt zelfs bereid te zijn werknemers de mogelijkheid te bieden om de hele de tijd op afstand te werken.

