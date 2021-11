Annulatiegolf duwt eventsector in halve lockdown

De eventindustrie wordt zwaar getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. Bijna 40 procent van de events die nog voor dit jaar waren gepland, werden verschoven of geannuleerd. De sector vreest een kaalslag. 'We hebben extra maatregelen nodig.'

'Er is geen lockdown, maar het voelt wel als een lockdown', zegt Bruno Schaubroeck van Event Confederation, dat alle bedrijven overkoepelt die events, congressen en beurzen in ons land organiseren. Uit een enquête onder haar leden blijkt dat 37 procent van alle events die gepland waren tussen nu en eind dit jaar en 21 procent van de in 2022 geplande evenementen na de recente beslissingen van het Overlegcomité verschoven of geannuleerd zijn.

De essentie Sinds de nieuwe coronamaatregelen zijn dit jaar al twee op de vijf geplande events afgelast.

Ook voor volgend jaar is al een vijfde van de geplande events geannuleerd.

De eventsector vraagt extra steunmaatregelen van de overheid.

Dat gaat van trouwfeesten, personeel- en eindejaarsfeesten, productlanceringen en roadshows tot marketingcampagnes waarvan er in een niet-coronajaar zowat 70.000 plaatsvinden. Daar vallen ook de 350 festivals onder. 'Het gros zijn 'de onzichtbare' events van 50 à 200 man die perfect met het Covid Safe Ticket en sneltesten te organiseren zijn', zegt Schaubroeck.

Voor de 80.000 mensen en de 3.200 bedrijven, vooral kleine kmo's, die in de sector actief zijn - standenbouwers, beursorganisatoren, verhuurbedrijven geluids- en lichtspecialisten, tentenbouwers, cateraars en onthaalmensen - dreigt volgens Schaubroeck een ramp als er geen nieuwe overheidsmaatregelen komen. 'Nu kijkt onze sector, die voor de helft uit freelancers bestaat en geen enkel bedrijf telt met meer dan 200 werknemers, op minder dan een week tijd aan tegen een gemiddeld omzetverlies van 400.000 euro per bedrijf.'

Op de recente Cocoon-beurs in Brussels Expo kwamen amper 19.000 bezoekers opdagen. Normaal zijn dat er 30.000. Frédéric François CEO beursorganisator Fisa

Volgens Schaubroeck hebben de annuleringen alles te maken met de volgens hem 'harde' oproep van de overheid en de virologen om het aantal sociale contacten te beperken, 'wat net ons beroep is'. 'In de aanloop naar de nieuwe maatregelen zagen we na 48 uur al een kwart annuleringen. Nadat de maatregelen waren ingevoerd kwamen er meteen 30 procentpunten bij. Met het mondmasker en de coronapas kan alles in principe gewoon doorgaan, maar de mensen worden afgeschrikt. Klanten haken af. Het is hetzelfde alsof men zou beslissen dat men maar 30 km per uur mag rijden op de autosnelweg.'

Telewerk

Ook het strengere telewerk blijkt een belangrijke indirecte impact te hebben. Schaubroeck: 'Je kan moeilijk aan je personeel dat nog amper naar het werk mag gaan, vragen om op zaterdag op een beurs te gaan staan of in het weekend La Bamba te komen dansen op een personeelsfeest.'

Volgens Ann Pelgrims van Febelux, de federatie van de congres- en beursorganisatoren, worden daarom veel bedrijfsevenementen afgelast. 'Congressen gaan opnieuw digitaal en beurzen zien hun bezoekersaantallen sinds september met 20 tot 30 procent slinken.' De echte bedrijfsbeurzen houden stand, weliswaar met iets minder bezoekers, 'maar de klanten komen doelgerichter', zegt Pelgrims. 'Wat goed is voor de exposanten.'

Op de recente Cocoon-beurs in Brussels Expo kwamen amper 19.000 bezoekers opdagen. 'Normaal zijn dat er 30.000', zegt topman Frédéric François, de CEO van Fisa, de organisator van onder meer Batibouw en het Vakantiesalon.'De beurs opende wel juist na de strengere maatregelen. We hadden dikke pech.' Ook het aantal exposanten lag 15 procent lager. 'Gelukkig zien we nog geen annuleringen voor Batibouw of het Vakantiesalon in februari. Daar is voorlopig 80 procent geboekt.'

Op minder dan een week tijd kijkt de eventsector aan tegen een gemiddeld omzetverlies van 400.000 euro per bedrijf. Bruno Schaubroeck Woordvoerder Event Confederation

Om de sector er opnieuw bovenop te helpen - 'we verwachten pas met Valentijn opnieuw echt te kunnen opstarten' - vraagt de sector een verlenging van de globalisatiepremies in 2022 en speciaal voor de sector uitgewerkt fiscale maatregelen. Schaubroeck: 'Van de btw-verlaging in de horeca konden we amper profiteren. De maatregel was opgeheven tegen dat we goed en wel waren opgestart.'

Een bijkomend probleem is dat er maar 52 weekends zijn om al de geannuleerde events weer in te plannen. Te weinig dus. In veel gevallen gaat om events die al vier tot vijf keer zijn uitgesteld. Schaubroeck wil dat de overheid zijn sector - die op veel plaatsen werd ingeschakeld als bouwer en uitbater van vaccinatiecentra - als een partner behandelt.

Beurzen

De invoering van een extra coronatest voor iedereen die een beurs bezoekt, is volgens Fisa-CEO François uitgesloten. 'Als men dat invoert, worden we verplicht te sluiten. Op een beurs met 100.000 à 200.000 bezoekers is dat niet te organiseren.' Fisa, dat in oktober al het Voedingssalon afgelastte, boekte vorig jaar als gevolg van de pandemie 1,5 miljoen euro verlies tegen 6 miljoen winst voor corona. 'We hopen dat 2022 beter wordt.'