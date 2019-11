Antwerpse start-up maakt parkeerrompslomp overbodig

Parkeren, een parkeerticket kopen en de juiste parkeertijd inschatten, het is zelden een plezierige bezigheid. De Antwerpse start-up Parkd wil daar een mouw aan passen. Dankzij de start-up kunnen chauffeurs zonder zorgen hun parkeergeld betalen.

Parkd registreert via gps-data die auto’s uitsturen automatisch wanneer een wagen op straat parkeert en weer vertrekt. ‘Daardoor kan een chauffeur niet meer vergeten een parkeersessie aan te melden, en riskeert hij geen parkeerboete’, zegt oprichter Olivier De Clercq. ‘Maar evengoed kan hij niet vergeten zich af te melden via een parkeerapp, waardoor hij te veel parkeergeld betaalt.’

Het systeem richt zich enkel op installatiebedrijven, zoals Telenet, of gemeentelijke overheden, zoals de stad Gent, wier bestelwagens geregeld stoppen en parkeren. Naast het parkeergeld betalen klantenbedrijven Parkd een vaste vergoeding van 5 euro per auto per maand. ‘Bedrijven besparen gemiddeld 20 procent op hun parkeerfactuur’, maakt de oprichter zich sterk.

Proefprojecten

De Clercq (28) stampte Parkd drie jaar geleden samen met zijn jeugdvriend Nelson Dheedene (28) uit de grond. Het bedrijf is al langer actief in Nederland en nu ook in België. Volgend jaar wil Parkd stevig groeien. Begin 2020 zet het twee proefprojecten op met een leasingbedrijf en een autoverhuurbedrijf. Nadien wil Parkd van start gaan in Frankrijk, Spanje en Portugal. In de toekomst moet het systeem niet alleen voor straatparkeren dienen, maar via nummerplaatherkenning ook in ondergrondse parkeergarages.

Om alle ambitieuze groeiplannen te financieren gaat Parkd op zoek naar nieuwe investeerders. Vandaag hebben de twee oprichters, die eerder de mislukte taxiapp PickMeUp lanceerden, de meerderheid in handen. De familie achter de Vlaamse-Brabantse transportfirma De Decker - Van Riet is minderheidsaandeelhouder. Kunstenaar Wim Delvoye, die al vroeg in het bedrijf stapte, zit sinds vorig jaar niet meer in het kapitaal.