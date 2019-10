Apcoa-boekhoudster krijgt werkstraf voor verduisteren van ruim 500.000 euro

Toen de vrouw daarover in maart 2016 verhoord werd, veranderde ze het geweer van schouder. Ze beweerde dat ze in opdracht van de algemeen directeur had gehandeld. Die wilde volgens haar zijn feestjes en reisjes uit de boekhouding weren, zodat het moederbedrijf in Duitsland in het ongewisse zou blijven. Haar aantijgingen werden onderzocht, maar uit niets bleek dat hij haar had aangestuurd of enig financieel voordeel had genoten. De man werd dan ook buiten vervolging gesteld.