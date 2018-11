Ardian lost Naxicap af bij IT-bedrijf Trustteam

De Franse investeringsreus wordt de derde financiële partner van Trustteam na de Gimv en Naxicap. Het management verdubbelt bij de deal nagenoeg zijn participatie.

Het Franse investeringsfonds Naxicap zette begin dit jaar zijn West-Vlaamse bedrijf Trustteam in de etalage. Verschillende investeringsfondsen kwamen op het dossier af. Deze zomer schreef De Tijd al dat Ardian de beste kaarten had.

Nu is de deal met Ardian ook effectief beklonken. De Franse investeringsreus krijgt een belang van ongeveer 65 procent in de nieuwe constructie, het management 35 procent. In de vorige configuratie bezat het management onder leiding van Stijn Vandeputte 20 procent van de aandelen en Naxicap 80 procent. Het management verdubbelt dus bijna zijn gewicht. Het prijskaartje wordt niet meegedeeld. Maar volgens onze informatie waardeert de deal Trustteam op bijna 100 miljoen euro.

De jongste maanden veranderden nog twee Vlaamse IT-dienstenbedrijven van eigenaar. De investeringsmaatschappij Indufin stapte in het Edegemse Cheops en het Nederlandse investeringsfonds AAC Capital kocht Savaco.

Kmo's

Trustteam, met hoofdkantoor langs de E17 nabij Kortrijk, werd in 2002 opgericht door Stijn Vandeputte. Hij is nog steeds CEO van het bedrijf. De West-Vlaamse IT-groep richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote ondernemingen. Ze biedt diensten aan voor infrastructuur, beveiliging en communicatie, waardoor kmo's hun IT-beheer kunnen uitbesteden.

Daarnaast richt Trustteam zich met zijn zelf ontwikkelde software op de zorgsector en de verzekeringsmaatschappijen. Het Kortrijkse bedrijf beschikt over twee datacenters, waardoor het klanten ook oplossingen in de cloud kan aanbieden.

Trustteam kocht deze zomer zijn sectorgenoot Electro-Line. Dankzij die overname klimt de omzet van de IT-groep dit jaar tot 27 miljoen euro, waarvan zo'n 3 miljoen van Electro-Line komt. Trustteam is goed voor een brutobedrijfswinst (ebitda) van 8 à 10 miljoen. Het prijskaartje komt met andere woorden neer op bijna tien keer de brutobedrijfswinst.

Het advocatenkantoor Stibbe en Kumulus Partners, het nieuwe advieskantoor van enkele ex-zakenbankiers van Degroof Petercam, stond de verkopers van Trustteam bij.

AXA

Ardian is een van 's werelds grootste investeerders in niet-genoteerde bedrijven (private equity) en heeft meer dan 62 miljard dollar (54 miljard euro) activa onder beheer. De financiële reus - de voormalige private-equitypoot van de verzekeraar AXA - is geen onbekende in ons land. Via een van zijn fondsen is het sinds 2013 de hoofdaandeelhouder van Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV).

Eind vorig jaar stapte Ardian ook in het Belgische opslagbedrijf voor vloeibare chemische producten LBC Tank Terminals (35%). De rest van de aandelen is in de handen van de Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM.

Ardian wordt de derde financiële partner van Trustteam sinds 2011. Tussen 2011 en 2014 was Trustteam in handen van de Gimv. In 2014 stapte de Gimv met een forse meerwaarde uit en deed het Franse investeringsfonds Naxicap zijn intrede. Naxicap is in ons land de eigenaar van House of HR, de groep boven het uitzendbedrijf Accent. De ondernemer Philip Cracco (ex-Accent) investeerde samen met Naxicap in Trustteam, maar de ondernemer verkocht zijn aandelen halfweg 2016.